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SSK'lılarda en düşük maaş bin 873 liraya yükselecek

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ocak zammında. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Buna göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 873 liraya yükselecek.

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Milyonlarca emeklinin ocak zammı yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon rakamı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu dönemin ilk 3 aylık sürecindeki yani temmuz-eylül aylarındaki enflasyon belli oldu. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 9.34 olarak gerçekleşti. Zam oranının kesinleşmesi için geriye 3 aylık veri daha kaldı. 3 ayda gerçekleşen yüzde 9.34'lük enflasyona göre, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 677 liraya çıkacak. 

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