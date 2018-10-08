SSK'lılarda en düşük maaş bin 873 liraya yükselecek

Milyonlarca emeklinin ocak zammı yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon rakamı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu dönemin ilk 3 aylık sürecindeki yani temmuz-eylül aylarındaki enflasyon belli oldu. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 9.34 olarak gerçekleşti. Zam oranının kesinleşmesi için geriye 3 aylık veri daha kaldı. 3 ayda gerçekleşen yüzde 9.34'lük enflasyona göre, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 677 liraya çıkacak.