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Ekonomi

Stellantis, Ram 1500 Classic üretimini sonlandırıyor! Binlerce kişi işten çıkarılacak

Otomobil üreticisi Stellantis'in Ram 1500 Classic kamyonetinin üretiminin sonlandırılması nedeniyle Michigan'daki fabrikasında 2 bin 450 çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 23:16 - Güncelleme:
Stellantis, Ram 1500 Classic üretimini sonlandırıyor! Binlerce kişi işten çıkarılacak
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Stellantis'ten yapılan açıklamada, yeni Ram 1500'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Ram 1500 Classic'in Warren Kamyon Montaj Fabrikası'ndaki üretiminin bu yılın sonlarında sona ereceği belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR EKİM'DE BAŞLAYACAK

Bunun sonucunda tesisin iki vardiyadan tek vardiya çalışma modeline geçeceği aktarılan açıklamada, tesis içindeki diğer operasyonların Jeep Wagoneer üretimini desteklemek için iki vardiya halinde kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Ram 1500 Classic kamyonetinin üretiminin sonlandırılmasıyla Warren Kamyon Montaj Fabrikası'nda işten çıkarmaların ekim ayı itibarıyla başlaması öngörülüyor.

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