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Ekonomi

Heyecanlandıran gelişme! Türkiye petrol deposu kurma kararı aldı

Petrol arama ve üretim çalışmalarını sürdüren Türkiye bu alandaki hamlelerini sürdürüyor. Diyarbakır, Adana, Şırnak ve Batman başta olmak üzere birçok farklı noktada yeni yatırımlar devreye alınırken, Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki petrol sahasına 30 bin varil kapasiteli depolama tesisi kurulacağı öğrenildi.

Yeni Şafak25 Eylül 2023 Pazartesi 08:55 - Güncelleme:
Heyecanlandıran gelişme! Türkiye petrol deposu kurma kararı aldı
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Türkiye, hem günlük ham petrol üretimini hem de bu alandaki yatırımlarını artırıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki petrol sahasına 30 bin varil kapasiteli depolama tesisi kurulacak. Projenin yatırım bedeli 9 milyon lira olacak.

Türkiye enerji alanında yaptığı çalışmalar sayesinde günden güne ham petrol üretimini artırıyor. Buna bağlı olarak petrol arama ve üretim faaliyeti yürütülen Diyarbakır, Adana, Şırnak ve Batman başta olmak üzere birçok farklı noktada yeni yatırımlar devreye alınıyor. Günlük yurt içi ham petrol üretimi 75 bin 52 varile ulaşırken, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Hazro'da bulunan Varınca petrol sahasına depolama tesisi kurulması kararlaştırıldı.

YATIRIM BEDELİ 9 MİLYON LİRA

Yeni Şafak'ın haberine göre, 9 milyon lira bedelli proje kapsamında 7 tane 700 varil kapasiteli taşıma tankı, 2 tane 5 bin varil kapasiteli üretim tankı ve 1 tane 15 bin varil kapasiteli üretim tankı kurulacak. Böylece toplam 29 bin 900 varil kapasiteli stok tankları devreye alınmış olacak.

YENİ MÜJDELER YOLDA

Diğer taraftan enerjide yeni müjdeler de yolda. Cudi ve Gabar Dağı'nda devam eden petrol arama çalışmalarına Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da eklendi. Rafineri kurulan Beytüşşebap ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki yaylada sondaj çalışması başladı. 2 bin 650 rakımlı yaylada gece gündüz sondaj çalışması yapan ekipler, müjdeli haber vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

TPAO'DAN AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ürünlerin tasarım ve imalatına yönelik AR-GE çalışmaları yapacak. Doğal gaz üretim sahalarında kullanılmak üzere, uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat gibi açılardan rekabet edebilir ünite tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacak. Projeye talip olan firmaların 20 Ekim Cuma saat 17.30'dan önce TPAO'ya müracaat etmeleri gerekiyor.

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