Stokçu ve fırsatçılar, enflasyonu zıplattı

Enflasyon, stokçu ve fırsatçı zamları nedeniyle eylülde beklentilerin üzerinde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3.46 artacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 17.90’dan yüzde 24.52 seviyesine yükseldi. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 10.88 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 46.15 oldu. 9 aylık TÜFE artışı ise 19.37 olarak gerçekleşti.

DENETİM ARTACAK

Enflasyonda yaşanan artış, Star’ın sürekli gündemde tuttuğu fırsatçı ve stokçu zamlarının da bir anlamda tescili oldu. Yapılan zamlar, etiket denetimlerinin sürekli hale getirilmesinin gerekliliğini de ortaya koyarken bu konuda ilk sinyal de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Albayrak denetimlerin etkinleştirileceğini açıkladı. Albayrak’a TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de destek verdi. Palandöken “Geçtiğimiz ay birçok gıda maddesinin etiketlerinde gereksiz fiyat artışı yapan fırsatçılar ve stokçular TÜFE’nin artmasında önemli rol oynadı. Stokçulara ve fırsatçılara yönelik denetimler sıklaştırılmalı” dedi. Bu arada ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 11.41 ile ev eşyası grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 9.15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7.42, eğlence ve kültürde yüzde 6.62, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6.40 artış kaydedildi. Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren grup olmadı.

DOMATES ŞAMPİYON

TÜFE’de yıllık bazda ise en yüksek artış da yüzde 37.28 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 36.61 ile ulaştırma, yüzde 30.61 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35.30 ile domateste oldu. Domatesi, yüzde 31.82 ile sivri biber, yüzde 31.36 ile bilgisayar izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28.53 ile limonda gerçekleşti.