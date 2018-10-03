Stokçu ve fırsatçılar, enflasyonu zıplattı
Eylülde aylık enflasyon yüzde 6.3 artarak beklentileri aştı. Yaşanan artış, Star’ın peşini bırakmadığı stokçu ve fırsatçıların yaptığı fahiş zamların tescili oldu. Fırsatçılarla daha etkin mücadele gündemde.
Enflasyon, stokçu ve fırsatçı zamları nedeniyle eylülde beklentilerin üzerinde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3.46 artacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 17.90’dan yüzde 24.52 seviyesine yükseldi. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 10.88 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 46.15 oldu. 9 aylık TÜFE artışı ise 19.37 olarak gerçekleşti.
DENETİM ARTACAK
Enflasyonda yaşanan artış, Star’ın sürekli gündemde tuttuğu fırsatçı ve stokçu zamlarının da bir anlamda tescili oldu. Yapılan zamlar, etiket denetimlerinin sürekli hale getirilmesinin gerekliliğini de ortaya koyarken bu konuda ilk sinyal de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Albayrak denetimlerin etkinleştirileceğini açıkladı. Albayrak’a TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de destek verdi. Palandöken “Geçtiğimiz ay birçok gıda maddesinin etiketlerinde gereksiz fiyat artışı yapan fırsatçılar ve stokçular TÜFE’nin artmasında önemli rol oynadı. Stokçulara ve fırsatçılara yönelik denetimler sıklaştırılmalı” dedi. Bu arada ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 11.41 ile ev eşyası grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 9.15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7.42, eğlence ve kültürde yüzde 6.62, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6.40 artış kaydedildi. Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren grup olmadı.
DOMATES ŞAMPİYON
TÜFE’de yıllık bazda ise en yüksek artış da yüzde 37.28 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 36.61 ile ulaştırma, yüzde 30.61 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35.30 ile domateste oldu. Domatesi, yüzde 31.82 ile sivri biber, yüzde 31.36 ile bilgisayar izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28.53 ile limonda gerçekleşti.
Emekliye yüzde 9.3 fark cepte
TÜİK tarafından dün açıklanan rakamlara göre üç aylık dönemde TÜFE yüzde 9.34 oranında arttı. Önümüzdeki üç ayda enflasyon düşmezse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına en az yüzde 9.34 oranında artış yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, altı ayda bir enflasyon farkı kadar artış yapılıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak orana göre kesinleşecek.
Enflasyonla topyekun mücadele başlıyor
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından NTV’nin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beklentilerin üzeride bir rakamla karşı karşıya kaldıklarını belirterek topyekun bir mücedele başlatacaklarını açıkladı. Albayrak, enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin algı değil, gerçek olduğunun ortaya konulduğunu belirterek, “Demek ki bu anlamdaki fiyatlamalarla çok daha yoğun şekilde mücadele edeceğiz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile enflasyonla topyekun mücadele edeceğimizi açıklamıştık. Bu hafta bire bir sektörel ve grup bazlı görüşmeleri başlatacağız ve bununla ilgili çerçeveyi kamuoyuna önümüzdeki hafta anons edeceğiz. Bu, meseleye ne kadar ciddi yaklaşılması gerektiği açısından önem arz ediyor” diye konuştu. Enflasyon rakamlarına ilişkin, “En kötüyü geride bıraktık, eylül ayı beklentiler açısından en kötünün olduğu aydı” değerlendirmesinde bulunan Albayrak, ağustostan itibaren son iki ayda yaşanan sürecin doğru tanımlanması gerektiğini dile getirdi.
ORTAK HAREKET
Albayrak, enflasyonla topyekun mücadeleye yönelik soru üzerine şunları kaydetti: “Paydaşların tamamıyla önden görüşme sürecine bu hafta başladık, devam edecek. Önümüzde hafta genel çerçevede fiyatlama, indirim, sorumluluk alma, tüm paydaşlarla hep birlikte elini taşın altına koyma noktasında bir süreci başlatacağız.”
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