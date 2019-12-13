‘Stokçular fıstık fiyatını yükseltiyor’

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın başında 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının, gelinen noktada 180 lirayı bulduğunu, son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zammın 45 lira olduğunu belirterek, “Önlem alınmazsa ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir. Artış sürerse sektör çok büyük sıkıntıya düşer” dedi. Yıldırım “Üreticinin elinde fıstık kalmadı. Zaten o yüzden stokçular fiyatları yükseltiyor. Rekoltenin az olması bahane ediliyor ancak önemli olan ürünün olup olmadığı... Önceki yılın hasadının ürünleri hala piyasada” diye konuştu. Fiyatları artıran büyük bazı stokçular bulunduğunu ifade eden Yıldırım, “Bu kişiler borsaya koydukları ürünleri yüksek fiyatlara kendileri alıyor veya aldırıyor. O rakam da kabul edilmiş fiyat olarak belirleniyor” dedi.