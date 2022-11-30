Stokçular yine iş başında! Sıfır otomobilde büyük oyun

Sıfır otomobillerde stokçuluk yine boy gösterdi. Otomobillerde ÖTV matrahı düzenlemesinin ardından bazı modellerde fiyatlar düşse de bayilerde yine sıfır araç bulmak imkânsız hale geldi.

Bayi-galerici kardeşliğiyle oluşan tatlı kâr, Ticaret Bakanlığı'nın tüm yaptırımlarını deldi. Birçok bayinin "Elimizde yok" dediği modeller ise yine galericilerden çıktı.

YÜZLERCE SIFIR ARAÇ

Hatırlanacağı üzere Ticaret Bakanlığı bayi-galeri fırsatçılığını bozmak için sıfır araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay sınırı getirmişti. Ancak uyanık bayi ve galeriler bunun da arkasından dolanmanın yolunu buldu.

Öyle ki Sahibinden.com'da 2022 model yüzlerce sıfır araç bulunuyor. Bu araçlarda kilometre bilgisi olarak 6 bin ve üzeri yazılıyor. Ancak ilanı tıkladığınızda gösterge panellerinde araçlar 100 km'yi dahi bulmuyor.

İçlerinde 6 kilometre olan araç da var 30 kilometre olan da... Bazı galeriler ise ilan bilgilerinin açıklama kısmında aracın gerçek kilometresini belirtiyor.

FİYAT BAYİ İLE AYNI

Araçların fiyatları ise bayilerin mevcut liste fiyatları ile ya aynı ya da modeline göre 5-10 bin TL daha uygun. Ancak bazı araçları bayilerin işbirliğinde 5-6 ay önce alan galericiler, o dönemin fiyatlarına göre aldıkları araçlarda ciddi kâr elde ediyor.

NOTERDE SORUN OLMAZ

Sabah, bu galerilerden birini aradı. İlanda kilometre bilgisi 6001 olarak geçen, 1.0 Nissan Micra aracın kilometresini sordu. Galeride çalışan personel, "Araç panelinde görülen 10 km bilgisi doğrudur. Yasak olduğu için ilana 6001 km yazmak zorunda kaldık. Bu aracı bayide bulmanız biraz zor" şeklinde bilgi verdi.

Bir başka galeri ise 62 km olan bir Toyota Yaris araç için arandı. Aracın km bilgisini notere nasıl kaydettirileceği sorusuna galerici, "62 km olarak yazılır çünkü araç galerinin değil bir arkadaşımızın. Bu 6 bin km sınırı galericiler için geçerli, bireyselde bir zorunluluk yok" cevabını verdi.

EŞ, DOST, ÇALIŞANA KAYDEDİYORLAR

Sektörden edinilen bilgilere göre araçlarda 6 bin km sınırı nedeniyle bayiden aracı alan galerici, otomobili galeriye değil eş, dost, çalışanın üzerine kaydediyor.

Galerilerdeki 6 bin km altı ve 2022 model 10 aracın 7'si bu şekilde eş, dost üzerine alınıyor. Ancak denetimler olduğu için galeriye kayıtlı araçların da olması gerekiyor.

O nedenle üçü de galeriye kaydediyor. Otomobilin ücreti de yine galeriye ödeniyor.