AA 06.02.2020 07:40 - Güncelleme: 06.02.2020 07:49

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP), Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya'ya ulaşan Avrupa ayağı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP), Avrupa Roma Vakfınca, Dışişleri Bakanlığı'nın başkentteki sosyal tesislerinde düzenlenen panelde ele alındı.

Panele, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Mammad Ahmadzada, Arnavutluk'un Roma Büyükelçisi Anila Bitri, Gürcistan’ın Roma Büyükelçisi Konstantine Surguladze ile TAP Projesi İdari Müdürü Luca Schieppati konuşmacı olarak katılırken, iş ve diplomasi çevrelerinden çok sayıda konuk paneli takip etti.

Esenli yaptığı konuşmada, TAP projesinin öne çıkan üç ana boyutu olduğunu belirterek, bu projenin stratejik açıdan Türkiye’nin "enerji hub"ı olmasına katkı yaptığını, bölgesel boyutta ise entegrasyonu getirdiğini, bunun da bölgesel ve küresel barışa hizmet ettiğini anlattı.

Esenli, TAP’ın üçüncü boyut olarak çevresel bakımdan önem taşıdığını dile getirerek, "Önümüzdeki bir dönem daha karbon emisyonu olan unsurlara bağımlıyız. En azından çevresel boyutta bu enerji kaynaklarının kullanılan arazilere ve piyasalara taşınmasında daha dikkatli davranırsak bir sonraki nesle fayda sağlamış oluruz." diye konuştu.

Türkiye’nin 30 Kasım'da TANAP'ın Avrupa bağlantısını devreye aldığını, 8 Ocak'ta Rusya ile TürkAkım'ın açılışının yapıldığını dile getiren Büyükelçi Esenli, "Türkiye, olarak biz enerji güvenliğine önem veriyoruz, bunu yaparken de hem kaynak hem de güzergah bağlamında bunun çeşitlendirilmesinden yanayız." dedi.

Büyükelçi Esenli, TAP'ın son aşamasına ilişkin tamamlanarak devreye girmesi beklentisini de ifade ederek, "İtalya’nın bu süreçte zorlandığını ama bunu aşmakta olduğunu anlıyoruz. Önümüzdeki dönem, boru hattının kullanıma geçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "TAP'A ARNAVUTLUK'TA 'YÜZYILIN PROJESİ' OLARAK BAKILIYOR"



Azerbaycan’ın Roma Büyükelçisi Ahmadzada da ülkesinin, Avrupa’nın Asya’yı kucakladığı yerde bulunduğunu ifade ederek, "Doğal kaynaklar, Azerbaycan'ın dünyaya açılmasını sağladı. Türkiye-Gürcistan’la Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesi gibi önemli bir proje sayesinde Ceyhan’dan petrol, pek çok Avrupa ülkesine taşınıyor. Bundan mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

TAP’ın Avrupa enerji haritasını değiştirdiğini aktaran Ahmadzada, "Bu projeye dahil olan her ülkenin istikrarına katkıda bulunacak bir proje. Kısa zamanda projenin tamamlanmasını umuyorum ki Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaşsın." dedi.

Arnavutluk’un Roma Büyükelçisi Bitri de "(TAP) Arnavutluk’ta yüzyılın projesi olarak görülüyor. Stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. AB’ye entegrasyon sürecinde bu teşvik edici bir adım aynı zamanda enerji güvenliği için de. Arnavutluk ekonomisine de katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Bu herkesin yararına bir proje" diyen Gürcistan’ın Roma Büyükelçisi Surguladze ise ülkesinin Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın ardından şimdi de TANAP ve dolayısıyla TAP'ın güzergahında yer alarak, Güney Gaz Koridoru’nun bir parçası olduğunu bunun için de gurur duyduklarını söyledi.

TAP İdari Müdürü Schieppati de "Gelecek nesillere kalacak, toplumları, kültürleri bir araya getiren stratejik ve önemli bir proje." değerlendirmesinde bulundu.