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Ekonomi

Su ararken gaz sürpriz! 136. metrede yaşandı! 5 gündür devam ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde su aramak için sondaj yapılan bölgede gaz sürprizi yaşandı. Çıkan gaz, poşete doldurularak test edildi. Çakılan çakmakla gaz bir anda alev aldı. Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde 5 günden bu yana basınç düşmeden gaz çıkışı sürüyor.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Su ararken gaz sürpriz! 136. metrede yaşandı! 5 gündür devam ediyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı Altıntaş, kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak test yaptı.

Olay, ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi. Gaziköy'de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama yaşandı. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı. 5 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam sürüyor.

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu. Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, "Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130'a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış" dedi.

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