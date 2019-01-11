10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4353
  • 6,2694
  • 225.897
  • 91.932
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Su baskınları yüzünden ıspanağın fiyatı 4 kat arttı

Adana ve Hatay´da yetişen yeşillik ve narenciye ürünlerinin aşırı yağışlar sonrası oluşan su baskınlarında zarar görmesi nedeniyle fiyatlar yaklaşık yüzde 30 arttı ve sebze haline ürün girişleri yüzde 50 düştü. Daha önce 1,20 TL´ye satılan ıspanağın kilosu 4,5 TL´ye, yerli mandalinanın fiyatı ise 60 kuruştan 1,50 TL'ye yükseldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hatay ve Adana´ya son 4 gündür mevsim normallerinin üzerinde yağmur yağması nedeniyle Çukurova ve Amik ovasında yüz binlerce dönüm tarım arazisini su bastı. Tarla ve bahçeler adeta göle dönerken, ekili tarım ürünleri kullanılamaz hale geldi.
 
Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2. Başkanı Mahsun Doğan, su baskınlarında ürünlerin zarar görmesi nedeniyle Vedat Dalokay Hal Kompleksi´ne giren sebze ve meyvelerin yüzde 50 oranda düştüğünü söyledi. Su baskınlarından en çok yeşilliklerin etkilendiğini vurgulayan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Ispanağın kilosu 1,20 TL´yken 4,50 TL´ye kadar çıktı. Şu an halde ıspanak bulmak bile çok zor. Çünkü ürün çok azaldı ve baskınlardan etkilendi. Marulun tanesi 70 kuruştan 1,40 TL´ye geldi. Mandalina 60 kuruştan 1,50 TL´ye çıktı. Portakal 70 kuruşla 1 TL arası değişiyor. Adana üretici bölge olduğu için diğer illere göre fiyatlar nispeten biraz daha ucuz. Diğer şehirlerde daha yüksek olacaktır. Şu an ürün bulunması aşırı sıkıntı. Hale getirip mal satmakta çok sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu.
 
Hal esnaflarından Bilal Macit ise Hatay´da yetişen maydanozların yüzde 60´ının zarar gördüğü için çuval fiyatının 10 TL'den 25 TL'ye yükseldiğini kaydetti.
 

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm 2. Fragmanı izle

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

"ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor"

'ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor'

SpaceX uzaya roket gönderiyor

SpaceX uzaya roket gönderiyor

Son başvuru günü 15 Şubat

Son başvuru günü 15 Şubat

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Irak'ta kriz: Başkonsolosunu geri çağırdı

Irak'ta kriz: Başkonsolosunu geri çağırdı

Karadeniz'de PKK'ya son yılların en büyük darbesi

Karadeniz'de PKK'ya son yılların en büyük darbesi
 

POPÜLER HABERLER

Yerli İHA´ları engellemek için bizi tutuklamaya kalktılar

Yerli İHA´ları engellemek için bizi tutuklamaya kalktılar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA