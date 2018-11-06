İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında döviz kurundaki hızlı yükseliş sonrası plastik su şişelerine zam geldiği iddiasıyla su fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam yapıldığını anımsattı.

O dönemde de bir açıklama yaparak zamların gerçeği yansıtmadığını kaydettiklerini dile getiren Akkaya, "Araştırmalarımızda çok fahiş zamlar yapıldığını görmüştük. Tamam pet şişenin hammaddesi ithal ediliyor ama yüzde 60'lara varan zam söz konusu değildi." diye konuştu.

Akkaya, hem imalatçıların, hem dağıtıcıların, hem de perakendecilerin yaz aylarını da fırsat bilerek suyu zamlı sattığını kaydederek, bunun önüne geçmek için çok gayret gösterdiklerini anlattı.

Oda olarak 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine göre temel besin maddesi olduğu için suyun satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirten Akkaya, bu zamlardan sonra en son 3 yıl önce belirledikleri fiyat tarifesini güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

"Tüm kalemleri hesapladık, tarifeyi 39 ilçeye gönderdik"

Akkaya, su ve ekmeğin tarifeye bağlı olduğunu kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yeni tarifeyi belirlerken hem nakliyeyi, hem imalat maliyetini, hem dağıtımı yani tüm kalemleri dikkate aldık. Yeni tarifemizde zam oranı 3 yıl önceki tarifemize göre yüzde 21-25 arasında oldu. Şu anda bu fiyatlar imalatçıyı kurtaracak fiyatlardır. İstanbul'daki yakın membalarda bu fiyatların altında su satanlar var.

Yeni tarifeyi çıkardıktan sonra önce üst birliğimiz olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderdik. Onlar onayladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Orada 15 gün bekledi, herhangi bir itiraz olmadan kabul edildi. Şu anda 39 ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Piyasanın denetlenmesi için tarifemiz belirlendi. Bundan sonra görev vatandaşlarımıza, basına, görevlilere düşüyor."

"Damacana suyun tavan fiyatı 9,5 lira"

Akkaya, doların gerilediğini ancak zamların geri alınmadığını kaydederek yeni fiyatı belirlerken özellikle polikarbon damacana şişe sularının üzerinde durduklarını söyledi.

Dar gelirli vatandaşların genelde bu damacana suları kullandığını dile getiren Akkaya, ancak tarifede bardak sudan 19 litre damacanalara kadar her tür suyun fiyatını belirlediklerini aktardı.

Akkaya, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini ifade ederek, 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana suyun ise en fazla 11 liraya satılabileceğinin altını çizdi.

Akkaya, geri dönüşümsüz olanı tavsiye etmediğini belirterek, ham maddesinin ithal edildiğini ve atık olarak da çevreyi kirlettiğini bildirdi.

"Yüksek fiyatları bildirin"

Akkaya, yeni belirledikleri fiyatlarla üreticinin, dağıtıcının veya bayinin zarar görmeyeceğine vurgu yaparak, 19 litrelik damacananın yaz aylarında 20 liraya kadar çıktığını, şu anda biraz düşse de yine de 14-15 liralara kadar satış yapıldığını anlattı.

"Şu anda bu tarifede yer alan fiyatların üzerinde satış yapılamaz." diyen Akkaya, vatandaşların tarifede yer alan rakamlardan daha yüksek tutar ödememesi gerektiğinin altını çizdi.

Akkaya, "Tekrar ediyorum. Su, tarifeye bağlı acil gıda maddesi. 5362 sayılı kanunun 62. maddesini herkes açıp okuyabilir. Su satışında fırsatçılığı önlemek için, ağustos ayından beri mücadele ediyoruz. Bu konuda bazı firmalardan çok da uyarı aldım ancak ben görevimi yapıyorum. İlgili kurumlar da bu konunun üzerine giderek denetlemeli. Ben de bir su bayisiyim ve bu rakamların üzerinde satış yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı çok bilinen markaların yüksek rakama su satışı yapabildiğinin hatırlatılması üzerine Akkaya, "Bilindik markalar uzak yerlerden geliyor. Kurtarmıyorsa uzaktan gelmesinler. Geliyorlarsa farkı kendileri karşılasın, tüketiciye yansıtma hakkı yok." cevabını verdi.

Akkaya, yeni tarifeyi Ticaret Bakanlığı'na da gönderdiklerini belirterek, gerek esnaf odasına gerekse İTO'ya bağlı tüm esnafların bu tarifeye uyma zorunluluğunun bulunduğunu söyledi.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Akkaya, tarifenin üzerinde bir tutarla su satışı gerçekleştiren işletmelerin odaya veya ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni tarifedeki su fiyatları

Öte yandan yeni tarifedeki su fiyatları şu şekilde:

"19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira, 19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira, 10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira, 5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira, 1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira, 0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira, 0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira, 180 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 200 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 250 cc bardak su (40 adet) 11 lira, 300 cc bardak su (40 adet) 11 lira. 20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira, 24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira."