Su ürünleri üretiminde rekor

Bakan İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan su ürünleri üretimi verilerini değerlendirdi. Bakan Yumaklı, sağladıkları destekler, uyguladıkları politika ve projelerle; sürdürülebilir yönetim yaklaşımına dayalı yakalanan, üretimde artış ivmesinin sürdüğünü belirterek, 2023 yılı toplam üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 18,6'lık artışla 1 milyon 7 bin 921 ton olarak gerçekleştiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, bu üretimle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te üretim rekorunun kırıldığını belirterek, 2022 yılında ulaşılan 849 bin 808 ton sayısının da yine Cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu aktardı. Su ürünleri ve balıkçılık sektöründe ivmenin yukarı yönlü olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, 2023'teki bu artışın en önemli nedeninin avlanan balık miktarından kaynaklandığını bildirdi.

'7 AVCILIK TÜRÜNÜ ÜRETİM PLANLAMASI KAPSAMINA ALDIK'

Hamsinin avcılık üretiminde belirleyici tür olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, "2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 117 artışla 273 bin 915 ton olarak gerçekleşen hamsi avcılığı, toplam üretim miktarımızda artışa sebep olduğu gibi balıkçımızın da yüzünü güldürmüştür. Ülkemiz için kıymetli olan bu balığımızı, fazlaca avlamaktan ziyade, uzun yıllar boyunca sofralarımızdaki sürekliliğini sağlamak önemlidir. Bütün gayretimiz bu yöndedir. Bunun için hamsinin de dahil olduğu 7 avcılık türünü üretim planlaması kapsamına aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, 2023'te yetiştiricilik ürünlerinde de nispi bir artışın yaşandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Su ürünleri yetiştiriciliği önceki seneye göre yüzde 7,6 artarak 553 bin 862 tona ulaştı. Bakanlık olarak üretim hedeflerini yakalıyoruz. Tür bazında en büyük artış, Türk somonunda yaşandı. Uluslararası pazarda marka değeri olması için çalıştığımız Türk somonu üretimimiz önceki yıla göre yüzde 45 artarak 66 bin tonu geçti. Yine üretim planlaması kapsamına dahil edilen Türk somonu ile birlikte çipura, levrek ve midye yetiştiriciliğini de sürdürülebilirlik ilkesiyle artırmaya devam edeceğiz."

2023 yılında yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirilen su ürünleri ihracatıyla 1,7 milyar dolarlık değer elde edildiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, Türkiye'nin su ürünlerinde net ihracatçı ülke konumunu sürdürdüğünü kaydetti.