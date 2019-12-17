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Şubat 2020 askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Şubat 2020 askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları tüm askere gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Askeraltına alınacak adaylar şimdiden askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı öğrenmek istiyorlar. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık 2019'da şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru açıkladı.

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Şubat 2020 askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şubat 2020 askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık 2019'da şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayınladı. 2000/1 askerlik yerlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
ŞUBAT 2020 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU? 
2000/1 askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2000/1 askerlik yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 

 
 
2000/1 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı.
 

DUYURUYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
 
 
Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

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