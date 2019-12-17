Şubat 2020 askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şubat 2020 askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık 2019'da şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayınladı. 2000/1 askerlik yerlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ŞUBAT 2020 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2000/1 askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2000/1 askerlik yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

2000/1 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.