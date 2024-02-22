İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0378
  • EURO
    33,8391
  • ALTIN
    2028.07
  • BIST100
    9374.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Şubat ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi puanı belli oldu
Ekonomi

Şubat ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi puanı belli oldu

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubatta geçen aya göre 10,4 puan artışla 151,2 seviyesine yükseldi.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Şubat ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi puanı belli oldu
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, şubatta geçen aya göre 10,4 puan artarak 151,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumunun FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

2024 yılı şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 11,3 ve 18,2 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise bir önceki aya göre 7,2 puanlık azalış gerçekleşti.

  • finansal hizmetler
  • güven endeksi
  • artış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.