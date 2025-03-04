Şubat ayında en fazla ihracat yapan sektör otomotiv oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2 milyar 980,7 milyon dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2 milyar 495 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 358,6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Şubat ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 79,1 ile mücevher oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,3 azalışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Şubatta, ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik düşüşle 2 milyar 965,4 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 7,4'lük gerilemeyle 418,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
- En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in şubat ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1 - 28 ŞUBAT
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2024
|2025
|Değişim ('25/'24)
|Pay(25) (%)
|2023 - 2024
|2024 - 2025
|Değişim ('25/'24)
|Pay(25) (%)
|I. TARIM
|3.106.589
|2.965.424
|-4,5
|14,3
|35.874.196
|35.986.216
|0,3
|13,7
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|2.143.038
|2.081.687
|-2,9
|10,0
|24.201.707
|24.373.829
|0,7
|9,3
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|1.046.831
|1.070.169
|2,2
|5,2
|12.576.165
|11.942.595
|-5,0
|4,5
|Yaş Meyve ve Sebze
|318.978
|319.344
|0,1
|1,5
|3.540.590
|3.388.924
|-4,3
|1,3
|Meyve Sebze Mamulleri
|234.170
|199.473
|-14,8
|1,0
|2.528.417
|2.669.815
|5,6
|1,0
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|170.081
|146.638
|-13,8
|0,7
|1.703.828
|1.834.764
|7,7
|0,7
|Fındık ve Mamulleri
|196.631
|217.694
|10,7
|1,0
|1.967.431
|2.659.348
|35,2
|1,0
|Zeytin ve Zeytinyağı
|82.611
|41.196
|-50,1
|0,2
|836.706
|739.582
|-11,6
|0,3
|Tütün
|76.260
|67.747
|-11,2
|0,3
|912.046
|991.815
|8,7
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|17.475
|19.426
|11,2
|0,1
|136.524
|146.987
|7,7
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|311.356
|276.117
|-11,3
|1,3
|3.639.476
|3.756.397
|3,2
|1,4
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|311.356
|276.117
|-11,3
|1,3
|3.639.476
|3.756.397
|3,2
|1,4
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|652.195
|607.620
|-6,8
|2,9
|8.033.013
|7.855.990
|-2,2
|3,0
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|652.195
|607.620
|-6,8
|2,9
|8.033.013
|7.855.990
|-2,2
|3,0
|II. SANAYİ
|14.883.168
|14.695.576
|-1,3
|70,7
|182.088.824
|184.901.949
|1,5
|70,4
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.213.181
|1.120.500
|-7,6
|5,4
|14.298.671
|13.832.049
|-3,3
|5,3
|Tekstil ve Hammaddeleri
|810.015
|760.192
|-6,2
|3,7
|9.615.331
|9.484.865
|-1,4
|3,6
|Deri ve Deri Mamulleri
|142.925
|132.489
|-7,3
|0,6
|1.772.495
|1.522.145
|-14,1
|0,6
|Halı
|260.241
|227.819
|-12,5
|1,1
|2.910.846
|2.825.039
|-2,9
|1,1
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|2.618.726
|2.495.006
|-4,7
|12,0
|30.916.658
|30.832.676
|-0,3
|11,7
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|2.618.726
|2.495.006
|-4,7
|12,0
|30.916.658
|30.832.676
|-0,3
|11,7
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|11.051.262
|11.080.070
|0,3
|53,3
|136.873.494
|140.237.224
|2,5
|53,4
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.498.031
|1.358.571
|-9,3
|6,5
|18.958.700
|17.770.192
|-6,3
|6,8
|Otomotiv Endüstrisi
|3.127.698
|2.980.748
|-4,7
|14,3
|35.572.039
|37.276.666
|4,8
|14,2
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|141.283
|158.790
|12,4
|0,8
|2.178.977
|1.844.890
|-15,3
|0,7
|Elektrik ve Elektronik
|1.286.253
|1.296.350
|0,8
|6,2
|16.218.486
|16.697.337
|3,0
|6,4
|Makine ve Aksamları
|910.304
|813.127
|-10,7
|3,9
|11.371.143
|11.056.629
|-2,8
|4,2
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|982.933
|1.021.525
|3,9
|4,9
|12.335.824
|12.541.758
|1,7
|4,8
|Çelik
|1.375.414
|1.242.480
|-9,7
|6,0
|15.186.332
|16.144.455
|6,3
|6,1
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|348.210
|321.456
|-7,7
|1,5
|4.554.895
|4.281.348
|-6,0
|1,6
|Mücevher
|481.097
|861.617
|79,1
|4,1
|7.663.131
|8.533.404
|11,4
|3,2
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|299.895
|433.644
|44,6
|2,1
|5.608.017
|6.920.990
|23,4
|2,6
|İklimlendirme Sanayii
|600.143
|591.762
|-1,4
|2,8
|7.225.950
|7.169.555
|-0,8
|2,7
|III. MADENCİLİK
|452.010
|418.541
|-7,4
|2,0
|5.803.376
|5.987.943
|3,2
|2,3
|Madencilik Ürünleri
|452.010
|418.541
|-7,4
|2,0
|5.803.376
|5.987.943
|3,2
|2,3
|T O P L A M (TİM*)
|18.441.767
|18.079.540
|-2,0
|87,0
|223.766.395
|226.876.109
|1,4
|86,4
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|2.650.417
|2.696.133
|1,7
|13,0
|35.057.286
|35.785.285
|2,1
|13,6
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|21.092.185
|20.775.674
|-1,5
|100,0
|258.823.682
|262.661.394
|1,5
|100,0