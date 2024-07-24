''Sudan'a gerekli desteği vermeye hazırız''

1. Türk - Sudan İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Arap Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASSIAD) ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle Bahçelievler'de düzenlendi. Pullman Convention Center'daki forumun açılış toplantısına Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, Sudan Cumhuriyeti Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Bakanı Ahlem Madni Mahdi Sabil, Sudan Cumhuriyeti Nil Nehri Eylalet Valisi Dr. Mohammed Elbadawi Abdelmajid, Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, diplomatik temsilciler, dernek temsilcileri, işinsanları ve yabancı misafirler katıldı.

"İHRACAT SEFERBERLİĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Forumun açılışında bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "2002 yılında 36.1 milyar dolar olan ihracatımızı 2023 yılında 255.4 milyar dolara çıkarttık. İhracatçı firma sayımızı 33 binlerden 140 binlere yükselttik. 240'a ulaşan ihracat rotamız ve yaklaşık 13 bin civarındaki çeşitli ihraç ürünlerimizle 1980'lerde başlayan ihracat seferberliğimizin karşılığını almaya devam ediyoruz. 2022 yılında yüzde 1.02'ye 2023 yılında ve 2024 yılı ilk çeyreğinde yüzde 1.08'e yükselen dünya ihracatından almış olduğumuz pay, yazmış olduğumuz bu başarı hikayesinin ülkemiz sınırlarını aşarak küresel bir boyuta erişmiş olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

"AFRİKA'NIN YÜKSELEN PAZARLARINDAN BİRİ"

Ağar, "Hedef pazarlarımız arasında özel bir önem atfettiğimiz Afrika kıtası, 21'inci yüzyılda küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör konumundadır. Sudan ise bugün sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda kaydettiği dikkat çekici ilerlemeyle, sahip olduğu zengin kaynakları ve stratejik konumuyla Afrika'nın yükselen pazarlarından biri konumuna yükselmiştir. Tarihi ve kültürel ilişkilerimizin çok uzun bir geçmişe dayandığı Sudan'ın yaşamakta olduğu büyük dönüşümden Türkiye olarak çok büyük bir mutluluk duyduğumuzu burada özellikle vurgulamak isterim. Sudan'da müteahhitlik firmalarımız bugüne kadar 3 milyar dolar değerinde 92 proje üstlenmişlerdir. Bu rakamlarla Sudan, sahra altı Afrika'da ülkemizin en fazla proje üstlendiği ikinci ülkedir. Teknik müşavirlik firmalarımız ise bugüne kadar 46 milyon dolar tutarında 8 proje üstlendiler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan'ın alt ve üst yapı ihtiyacına yönelik gerekli desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

LOJİSTİK-EKONOMİ-YATIRIM FUARI

Konuşmaların ardından forum katılımcılarına plaket takdim edildi. Lojistik-Ekonomi-Yatırım Fuarı'nın açılışı yapıldı. Protokol üyelerinin fuar standlarını da ziyaret etti. Farklı sektörlerden çok sayıda firmanın yer aldığı fuar 2 gün boyunca yerli ve yabacı yatırımcıların ziyaretine açık olacak.