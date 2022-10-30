Sugondhabhirom'dan Türkiye açıklaması: Kararımızı 10 ülkeyle birlikte vereceğiz

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ankara Komitesi Başkanı Apirat Sugondhabhirom, "ASEAN ile Türkiye arasındaki iş birliğinin gelecekte barış, ticaret, ekonomik ve insandan insana iş birliği alanlarında daha fazla başarıya ulaşacağına dair büyük bir umudumuz var." dedi.

Sugondhabhirom, 25 Ekim'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) başlatılan ASEAN Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

ASEAN'ın, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir uluslararası kuruluş olduğunu ve 10 Güneydoğu Asya ülkesinden oluştuklarını kaydeden Sugondhabhirom, 10 ülke halkları olarak barış, istikrar, ekonomik ve sosyal büyüme için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sugondhabhirom, öte yandan Avrupa Birliği (AB), ABD, Çin, Japonya, Güney Kore ve Türkiye dahil olmak üzere dış ortaklara da ulaştıklarını belirterek, Türkiye'nin aynı zamanda ASEAN'ın Sektörel Diyalog Ortağı olduğunu hatırlattı.

ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı'na değinen Büyükelçi, ortaklığın 5. yıl dönümünü tebrik ederek, "Türkiye ve ASEAN 5 yıldır ortak. ASEAN ile Türkiye arasında birçok alanda daha fazla iş birliğini teşvik etmek istiyoruz. ASEAN, bölgemizde önemli bir oyuncu, aktör." dedi.

Sugondhabhirom, ASEAN'ın 600 milyonluk "oldukça büyük bir pazar" olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, dünyanın bu bölgesinde, Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasında çok önemlidir. Dolayısıyla, ASEAN ile Türkiye arasındaki iş birliğinin gelecekte barış, ticaret, ekonomik ve insandan insana iş birliği alanlarında daha fazla başarıya ulaşacağına dair büyük bir umudumuz var." değerlendirmesini yaptı.

- "TÜRK TARAFININ DA TAM DİYALOG ORTAKLIĞI'NA GİTMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı hedeflerine ilişkin Büyükelçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 5 yıl önce ASEAN-Türkiye temaslarını resmileştirmeye karar verdiklerini anlattı.

Sugondhabhirom, Türkiye'nin çeşitli ASEAN ülkeleriyle halihazırda anlaşmalarının olduğunu ancak bunu resmiyete taşımaları gerektiğini düşündüklerini belirterek, bu amaçla bu ilişkiyi formüle ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Sugondhabhirom, "Türk tarafının da Tam Diyalog Ortaklığı'na gitmek istediğini biliyorum. İnşallah bu, en kısa zamanda gerçekleşir. Önce ASEAN'ın 10 ülkesi, kendi aramızda istişarede bulunmamız gerekiyor ve daha sonra Türkiye'yi gelecekte ASEAN'ın Tam Diyalog Ortağı olarak kabul etmeye birlikte karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile her yıl ASEAN ile ASEAN-Türkiye Diyalog Ortaklığı görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Sugondhabhirom, ASEAN ile Türkiye arasında ticareti, anlayışı, kültürel alışverişi ve insandan insana bağlantıyı daha fazla teşvik etmeyi umduklarını söyledi.

- "TÜRKİYE'NİN DE ÇOK ÖNEMLİ BÖLGESEL GÜÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi"ni de değerlendiren Sugondhabhirom, bu inisiyatifi için Türkiye'yi tebrik etti.

Sugondhabhirom, başlatıldığı 2019'dan bu yana Türkiye'nin bu girişimi uygulamasını ilgiyle takip ettiklerini belirterek, ASEAN'ın, "Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi'nde çok önemli bir faktör olduğu" fikrini desteklediklerini dile getirdi.

Büyükelçi, "Güneydoğu Asya'dan Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye de çok önemli bir ortak, çok önemli dost, Avrupa ile Asya ve Afrika arasında yer alan çok önemli bölgesel güç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki ikili (ASEAN ve Türkiye) iş birliğini daha fazla artırabilmeyi ve Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi'nde tamamlayıcı olmayı umuyoruz." diye konuştu.

- ASEAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ



ASEAN Haftası etkinliklerine değinen Sugondhabhirom, devletler ve hükümetler arası ilişkilerin insandan insana anlayışta sağlam bir temele sahip olduğunu vurguladı.

Sugondhabhirom, insandan insana bağın önemine işaret ederek, "O bakımdan Türk kamuoyunda ASEAN farkındalığının, ASEAN halkının zihninde de Türkiye'nin farkındalığının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

ASEAN'ı Türk halkına tanıtabilmek, Türk halkının ASEAN ülkelerinin yaşam biçimleri ve ASEAN-Türkiye potansiyeli hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Sugondhabhirom, bunları ASEAN Haftası vesilesiyle gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Sugondhabhirom, ASEAN Haftası münasebetiyle başlıca üç etkinlik düzenlediklerini belirterek, bunların, fotoğraf sergisi, el sanatları sergisi ve ASEAN filmleri olduğunu aktardı.

ASEAN ülkelerinin filmlerinin sinemaseverlere gösterildiğini kaydeden Büyükelçi, ASEAN Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapan YTB'ye teşekkür etti.

Sugondhabhirom, ASEAN Haftası için YTB'ye gelen gençlerin etkinliklere yoğun ilgi gösterdiklerini sözlerine ekledi.