Süper Lig’in gelirleri 4.2 milyar TL’ye ulaştı

Aktif Bank’ın, Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü incelediği Futbol Ekonomi Raporu- EkoLig’in 4. sayısı yayımlandı. 2017-2018 sezonunda maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamı 3.2 milyar TL olan Süper Lig pastası, 2018-2019 sezonu sonunda yüzde 30 büyüme ile 4.2 milyar TL’ye ulaştı.

GALATASARAY LİDER

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer “Süper Lig, Avrupa’nın en fazla gelir yaratan liglerinden biri olmaya devam ediyor. Son iki sezonda Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın maç günü, naklen yayın, ticari gelirleri ile Avrupa Ligleri ’ne katılım ve bu liglerdeki sportif performanslarından elde ettikleri gelirlerin toplamı 7 milyar TL’yi geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon yüzde 30 oranında büyüyen Süper Lig pastasında, maç günü gelirlerinde 100 milyon TL’ye yakın bir artış oldu. Seyirci ortalaması 14 binlere ulaşan Süper Lig’in maç günü gelirleri 500 milyon TL’ye yaklaşırken, ticari gelirler ve naklen yayın gelirlerinde de gözle görülür bir artış yaşandı” dedi.

Global futbol ekonomisinden bahseden Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise “Süper Lig’in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelirlerde de zirvede yer aldı. 2017-2018 sezonunda 517,2 milyon TL olan gelirlerini yüzde 76 oranında artırarak 2018-2019 sezonunda 908,5 milyon TL’ye yükselten sarı-kırmızılılar, ligin hem sahada hem de finansal tablolarında en çok kazanan takımı oldu” dedi Gelirde Galatasaray’ı Fenerbahçe’nin izlediğini anlatan Kazancı “2017-2018 futbol sezonundaki 514.2 milyon TL geliri ile 4 büyükler arasındaki gelir sıralamasında 3. olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yeşil sahalarda inişli-çıkışlı bir performans gösterse de gelirlerini yüzde 35 oranında artırarak 694,3 milyon TL ulaştırdı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu.İstikrarla büyüyen Trabzonspor gelirlerini yüzde 55 oranında artırarak 205.4 milyon TL’den 318.3 milyon TL’ye ulaştırdı” dedi.