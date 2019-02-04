'Süper teşvik'le silisyumdan güneş paneli üretecekler

"Süper teşvik" olarak adlandırılan Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'nden yararlanacak firmalar arasında yer alan Eko Temiz Enerji AŞ, Niğde'de kuracağı entegre tesiste, silisyum madeninden güneş paneli üretecek.

Yenilenebilir enerji üzerine faaliyet gösteren firma, silisyum madeninden güneş paneli üretim tesisiyle ilgili hazırladığı projeyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi"nden faydalanacak firmalar arasında yer aldı.

Firma, Niğde'de Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen 620 bin metrekare alanda entegre tesis kuracak.

Temelinin mart ayında atılması ve 1,5 sene içinde tam kapasitede faaliyete geçmesi planlanan tesiste, yıllık bin megavat gücünde güneş paneli üretilecek.

Ayrıca fabrikanın, bin 500 kişiye doğrudan, 3 bin 500 kişiye de dolaylı istihdam oluşturması hedefleniyor.

Silisyum madeninden üretilecek metalik külçe ve plakalar kimyasal süreçten geçirildikten sonra hücre haline getirilerek farklı ebatlarda paneller üretilecek.

Tesiste, cep telefonları, elektrikli araçlar gibi farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek paneller de üretilmesi hedefleniyor.

Firmanın kurucusu ve üst yöneticisi Serhan Süzer, AA muhabirine, 2013'te elektrik üreten fotovoltaik teknolojisine geçiş yapıp, birçok güneş enerjisi santraline (GES) imza attıklarını ve bir sonraki aşama olan teknolojiye yatırıma hazır olduklarını söyledi.

Süzer, 5 senelik bir planlama sonucunda bugünlere geldiklerini belirterek, "Dünyada yüzde 80 kristal teknolojiyle güneş enerjisi santralleri yapılıyor. Kristal teknoloji, silisyum kökenli. Silisyum madeninden çıkan metalik külçe ve plakalar kimyasal süreçten geçtikten sonra güneş hücresi haline geliyor. Daha sonra hücreler çerçeveleniyor ve güneş paneli haline getiriliyor." diye konuştu.

Silisyum madeninden en son panel çıkana kadar bütün süreçlerin bir yerde entegre bir şekilde üretilmesinin hayalini kurduklarını ve hazırladıkları projeyle teşvikten yararlanmaya hak kazandıklarını anlatan Süzer, finansal kapamayı bitirmek üzere olduklarını, yakında fabrikanın temelini atacaklarını dile getirdi.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM KATKISI

Yaklaşık 600 dönümlük bir arazide güneş paneli üreteceklerini aktaran Süzer, şunları kaydetti:

"İçinde bütün süreçlerin olduğu bin megavat kapasiteli bir fabrika kurmayı hedefliyoruz. Kendi madenimizden kendi panelimizi ürettiğimiz zaman, bir de yanına depolama koyduğumuz zaman ülke olarak enerjide hiçbir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Tam enerji bağımsızlığını o zaman sağlamış oluyoruz. Güneş paneli ürettiğimizde her üretilen panel bizim cari açığımızı azaltacaktır. Çünkü cari açığımızın yüzde 80-90'ı enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yani petrolü, doğal gazı yurt dışından ithal ediyoruz. Bütün bunlar bütçede ağır bir yük. Üreteceğimiz her panel, dışa bağımlılığı azaltacaktır. Bu işi Niğde'de yapmamızın sebeplerinden biri de ürettiğimiz panelleri Mersin Limanı'ndan ihraç etmek istememiz. İhracata katkımız olacak. Fabrikamızda bin 500 kişinin çalışması planlanıyor. Yakınımızda yine bir kümelenme olacak. Güneş enerjisi firmaları bir arada olacak ve bu firmalarda yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Toplamda 5 bin civarında istihdam sağlamış olacağız. Bir de buna ek olarak bizimle birlikte teknik kurulum, inşaat yapan firmalar ortaya çıkacak. Onlar da istihdama bir şekilde katkıda bulunacak."

Süzer, çevresinde silisyum madeni bulunan Niğde'nin güneş enerjisinin merkezi haline geleceğini vurguladı.

Elektrikli araçlar ve cep telefonları için de üretim yapmayı planladıklarını dile getiren Süzer, "Hibrit, esnek panel, bunların hepsi çıkacak ortaya. Bunları yaptığımızda kendi madenimizle hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak. Esas millilik burada. Dışa bağımlılık ortadan kalkıyor. Güzel günler yakın." dedi.

Süzer, projeye idealist yaklaşarak ellerinden geleni yaptıklarını ve Niğdelilerin desteğinin devam etmesini istediklerini sözlerine ekledi.