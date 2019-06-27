29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7732
  • 6,5751
  • 261.367
  • 95.573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sur’daki terör mağdurları yeni evlerine kavuştu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa ettirilen 169 konutun kura çekimi yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde düzenlenen programa katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, ilk kurayı çekerek, terör mağduru ailenin sevincini paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2.5 MİLYARLIK KAYNAK 

Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, Sur’da evleri yıkılan, hayatları ellerinden alınan ve gelecekleri çalınan vatandaşlara devletin sahip çıktığını söyledi.  Mağdur vatandaşın her sıkıntısında, devletin yanında olduğunu ifade eden Güzeloğlu, ailelere güzel bir gelecek sunmak için çalıştıklarını dile getirdi. Terör örgütü PKK tarafından yıkılan ve yakılan Sur ilçesini yeniden ihya ettiklerini kaydeden Güzeloğlu, “Bu zihniyetin yıkmaktan ve yok etmekten, acı, kan ve gözyaşından başka insanımıza sunduğu bir şey yok. Hiçbir ihanet şebekesi, PKK, FETÖ ve uzantıları başarılı olamayacak. Bu milletin imanlı evlatları, camisini yıkanları, Kur’an-ı Kerim’i parçalayanları unutmayacak” dedi. Sur’da hak sahibi ailelerin yüzde 90’ı ile anlaştıklarını vurgulayan Güzeloğlu, “Sur’u, Diyarbakır’ın, Türkiye’nin ve insanlığın kalbi sayılan bir konuma getirmek için bugüne kadar 1.5 milyar lirayı aşkın kamu kaynağı kullandık. Devam eden çalışmalarımızla bu rakam 2.5 milyar liraya ulaşacak” ifadelerini kullandı. Hak sahiplerinden Ali Rıza Okay ise Sur’daki mahallesini özlediğini belirterek, “İnsan yaşadığı yeri unutur mu? Kurada istediğimiz 3’üncü kattı, o da oldu, mutluyuz” diye konuştu. Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurullah Bilgin de katıldı.      

 

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

Korkunç son! Kızını 11 kurşunla öldürdü

Korkunç son! Kızını 11 kurşunla öldürdü

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Otomobil köprüden düştü

Otomobil köprüden düştü
 

POPÜLER HABERLER

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

90'ların en sevilen 36 dizisi

90'ların en sevilen 36 dizisi

Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA