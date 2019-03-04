'Sürdürülebilir ekonomi için adres ‘dijital dönüşüm’'

Hayatımızın bir parçası haline gelen teknoloji, ülke ekonomileri için de büyük önem taşıyor. Dolayısıyla ‘Sürdürülebilir bir ekonomi’ için ‘dijital dönüşüm ve buna dayalı üretim modeli’ olmazsa olmaz hale geldi. Ülkeler ağır sanayi yatırımlar yerine, geleceği inşa etmek için teknoloji ve inovasyona yöneliyor. Türkiye’nin en büyük şirket topluluklarından Sabancı Holding’in CEO’su Mehmet Göçmen de, Türkiye ekonomisinin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada bu noktaya değiniyor. Göçmen ‘Yeni bir hikaye yazılması gerekiyor’ derken, Türkiye’nin teknoloji tabanlı bir üretim modeline geçmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Göçmen “Yüksek katma değerli ve verimliliği odağına alan bir hamle yapmamız gerekiyor. Büyümemiz böyle gerçekleşecektir…” diyor.

Türkiye ekonomisinin geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Yatırımcılar açısından ‘sıcak para’ musluklarının kesildiği bir dönemdeyiz, bu noktada yabancı yatırımcıların Türkiye olan ilgisini artırmak için neler yapılmalı?

Yeni dünya düzeninde paranın maliyeti gittikçe artıyor. Ulaşılması zor oluyor. Yatırımcıyı özendirmek eskisinden daha da zor. Cepteki paranın değeri daha yükseliyor. Tüm dünyaya bir Türkiye hikayesi sunmak herkesin borcu. Tüm paydaşların bir araya gelip Türkiye hikayesinin dünyaya nasıl anlatılacağına karar vermesi gerek. Karar vermemiz lazım ki dünyadan sermaye çekebilelim. Türkiye’nin kendi sermayesiyle büyümesi yüzde 3-4 seviyesinde. Hükümetin her türlü çabasına rağmen tasarruf seviyesi yüksek bir toplum değiliz. Olamadığımız için açığımızı dışarıdan sağlamamız lazım. Dışarıdan sağlamak için yatırımcıları özendirmek lazım” dedi.

Geçen yılın özellikle ikinci yarısından sonra ekonomide ciddi bir dalgalanma yaşandı. Hükümetin aldığı tedbirler ile en az hasarla bu süreç atlatıldı, bu yıl başı itibariyle ‘dengelenme’ sürecine girildiği görülüyor, ne dersiniz?

Tüm sektörler elini taşın altına sokarak başta hükümet olmak üzere belirli bir yol aldı. Dengelenme sağlandı. Esas işimiz şimdi başlıyor. Bugüne kadar yapılanlar, yangını söndürmek için doğru işlerdi. Biz eskiden beri kriz yönetiminde diğer ülkelere göre daha başarılı bir ülkeyiz. Esas, mühim olan, yeni hamle dönemini nasıl başlatacağımız? Kendi gücümüzle bugüne yönetilebilir hale getirdik. İyi de iş yaptık. Ama bunu buradan alıp büyüme oranını artıracak, Türkiye’ye yabancı yatırımcıyı çekecek yeni yol haritasını beraber hayata geçirmemiz lazım. Yapılan iş çok iyi ama ‘artık olduk’ diyemeyiz. Bence önümüzde uzun bir yol var. Pusulamız, dijital dönüşüme dayanan yeni bir üretim modeli olmalı. Teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ve verimliliği odağına alan bir hamle yapmamız gerekiyor.”

Dijital dönüşüm Türkiye ve Türk şirketleri için ne ifade ediyor?

Dijital dönüşümü ıskaladığımız takdirde geriden gelmek durumunda kalırız. Bugün dijital dünyada, teknolojiden dolayı bir konfeksiyon ürününü Bangladeş’te üretmek ile Almanya’da üretmek arasında bir maliyet farkı kalmıyor. Hem daha az hatalı hem de ucuz yapıyor. Takım elbiseler Bangladeş’te üretiliyor. Çünkü emek yoğun bir iş... Orada emek ucuz... Bu üretimi Almanya’ya, Avrupa’ya, Türkiye’ye taşırsanız Bangladeş nasıl yaşayacak? Dijital dönüşümden Türkiye’nin bir rekabet avantajı elde etmesi lazım. Bunun için de mevcut, içinde olduğumuz sanayileri hızla bugünkü teknolojiye adapte edip verimliliği artırmamız lazım.