'Sürdürülebilir ekonomi için adres ‘dijital dönüşüm’'
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Türkiye ekonomisinde 2019 itibariyle ‘dengelenme’ sürecine girildiğini söyledi. Göçmen, hükümetin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek “Yapılan iş çok iyi ama ‘artık olduk’ diyemeyiz. Pusulamız, dijital dönüşüme dayanan yeni bir üretim modeli olmalı” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Hayatımızın bir parçası haline gelen teknoloji, ülke ekonomileri için de büyük önem taşıyor. Dolayısıyla ‘Sürdürülebilir bir ekonomi’ için ‘dijital dönüşüm ve buna dayalı üretim modeli’ olmazsa olmaz hale geldi. Ülkeler ağır sanayi yatırımlar yerine, geleceği inşa etmek için teknoloji ve inovasyona yöneliyor. Türkiye’nin en büyük şirket topluluklarından Sabancı Holding’in CEO’su Mehmet Göçmen de, Türkiye ekonomisinin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada bu noktaya değiniyor. Göçmen ‘Yeni bir hikaye yazılması gerekiyor’ derken, Türkiye’nin teknoloji tabanlı bir üretim modeline geçmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Göçmen “Yüksek katma değerli ve verimliliği odağına alan bir hamle yapmamız gerekiyor. Büyümemiz böyle gerçekleşecektir…” diyor.
Türkiye ekonomisinin geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Yatırımcılar açısından ‘sıcak para’ musluklarının kesildiği bir dönemdeyiz, bu noktada yabancı yatırımcıların Türkiye olan ilgisini artırmak için neler yapılmalı?
Yeni dünya düzeninde paranın maliyeti gittikçe artıyor. Ulaşılması zor oluyor. Yatırımcıyı özendirmek eskisinden daha da zor. Cepteki paranın değeri daha yükseliyor. Tüm dünyaya bir Türkiye hikayesi sunmak herkesin borcu. Tüm paydaşların bir araya gelip Türkiye hikayesinin dünyaya nasıl anlatılacağına karar vermesi gerek. Karar vermemiz lazım ki dünyadan sermaye çekebilelim. Türkiye’nin kendi sermayesiyle büyümesi yüzde 3-4 seviyesinde. Hükümetin her türlü çabasına rağmen tasarruf seviyesi yüksek bir toplum değiliz. Olamadığımız için açığımızı dışarıdan sağlamamız lazım. Dışarıdan sağlamak için yatırımcıları özendirmek lazım” dedi.
Geçen yılın özellikle ikinci yarısından sonra ekonomide ciddi bir dalgalanma yaşandı. Hükümetin aldığı tedbirler ile en az hasarla bu süreç atlatıldı, bu yıl başı itibariyle ‘dengelenme’ sürecine girildiği görülüyor, ne dersiniz?
Tüm sektörler elini taşın altına sokarak başta hükümet olmak üzere belirli bir yol aldı. Dengelenme sağlandı. Esas işimiz şimdi başlıyor. Bugüne kadar yapılanlar, yangını söndürmek için doğru işlerdi. Biz eskiden beri kriz yönetiminde diğer ülkelere göre daha başarılı bir ülkeyiz. Esas, mühim olan, yeni hamle dönemini nasıl başlatacağımız? Kendi gücümüzle bugüne yönetilebilir hale getirdik. İyi de iş yaptık. Ama bunu buradan alıp büyüme oranını artıracak, Türkiye’ye yabancı yatırımcıyı çekecek yeni yol haritasını beraber hayata geçirmemiz lazım. Yapılan iş çok iyi ama ‘artık olduk’ diyemeyiz. Bence önümüzde uzun bir yol var. Pusulamız, dijital dönüşüme dayanan yeni bir üretim modeli olmalı. Teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ve verimliliği odağına alan bir hamle yapmamız gerekiyor.”
Dijital dönüşüm Türkiye ve Türk şirketleri için ne ifade ediyor?
Dijital dönüşümü ıskaladığımız takdirde geriden gelmek durumunda kalırız. Bugün dijital dünyada, teknolojiden dolayı bir konfeksiyon ürününü Bangladeş’te üretmek ile Almanya’da üretmek arasında bir maliyet farkı kalmıyor. Hem daha az hatalı hem de ucuz yapıyor. Takım elbiseler Bangladeş’te üretiliyor. Çünkü emek yoğun bir iş... Orada emek ucuz... Bu üretimi Almanya’ya, Avrupa’ya, Türkiye’ye taşırsanız Bangladeş nasıl yaşayacak? Dijital dönüşümden Türkiye’nin bir rekabet avantajı elde etmesi lazım. Bunun için de mevcut, içinde olduğumuz sanayileri hızla bugünkü teknolojiye adapte edip verimliliği artırmamız lazım.
BANKA DIŞI İŞLERİMİZDE KÂRIMIZ YÜZDE 86 ARTTI
Sabancı Holding şirketlerinin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sabancı Topluluğu olarak biz tedbirlerimizi aldık; üretim ve yatırıma devam ediyoruz. 2019 yılı bütçemizde ihracatı ve maliyet disiplinini maksimum düzeye getirdik. 2018 yılında nakit akımı yönetiminde gösterdiğimiz başarıyı bu yıl da sürdüreceğiz. Enerjisa Enerji’de halka arzla ivmelenen yüksek performansımızı 2019 yılında da sürdüreceğiz. Akbank’ın 2018 yılında ekonomiye sunduğu destek 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 milyar TL seviyesine ulaştı. Banka dışı işlerimizin kombine net satışları özellikle enerji, sigorta ve sanayi segmentlerinin katkısıyla yüzde 31 artışla 50 milyar TL seviyesine ulaştı. Diğer işlerimizde net karımız yüzde 86 artışla 1 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleşti.
SABANCIDX İLE GELECEĞE YATIRIM
Sabancı Topluluğu olarak dijital dönüşüm tarafından siz neler yapıyorsunuz?
Tüm dijital formasyonlarımızı ‘SabancıDX’ üzerinden yönetiyoruz. Şirketlerin maliyetlerini iyileştirecek, rekabeti, güçlerini artıracak şekilde, hem de cirolarını artırıp daha fazla büyütecek şekilde elimizdeki veriyi kullanıyoruz. Hem şirketler arasında veri üzerinden yaratacağımız sinerjiye bakıyoruz hem de uluslararası pazarlarda satılabilir global ürünler ve yeni platformlar yaratmaya çalışıyoruz.
5 YILLIK PLANIMIZ VAR
Önümüzde çok net 5 yıllık bir plan var. Her detayda ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz ve yapıyoruz. Sabancı Holding’in tüm noktalarında, bankadan, perakende şirketlerinden sigorta, sanayi şirketlerine kadar çok önemli bir dijital transformasyon süreci içerisindeyiz. Ama biz bunu sadece dijital transformasyon olarak değil, holdingi yeni hedeflere vardıracak kültürel bir transformasyon olarak görüyoruz.
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