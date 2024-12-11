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Ekonomi

Suriye'nin yeniden inşasında rol almak istiyorlar

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kentin Suriye'nin yeniden inşa sürecinde önemli rol üstlenmeye aday olduğunu belirtti.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Suriye'nin yeniden inşasında rol almak istiyorlar
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Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in Suriye'ye coğrafi yakınlığına ve kültürel bağlarına dikkati çekti.

Suriye'nin yeniden güvenli ve istikrarlı hale gelmesinin sadece bölge halkı için değil Türkiye ve Gaziantep için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Akıncı, "Suriye ile sınır güvenliğimiz, bölgedeki tüm dinamiklerin sağlıklı şekilde işlemesi için kritik bir faktördür." ifadesini kullandı.

Akıncı, Suriye'deki gelişmelerle birlikte, Gaziantep'te Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine yönelik hareketlilik gözlemlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşler hem insani hem de ekonomik açıdan önemli bir gelişme oluşturmaktadır. Şehrimiz, tarıma dayalı gıda sanayisinde elde ettiği başarılarla dikkat çekmektedir ve bu alandaki tecrübesi, Suriye'nin yeniden inşasıyla artan gıda talebini karşılamak için büyük avantaj sunmaktadır. Gaziantep'te üretilen gıda ürünlerinin Suriye pazarına geniş kapsamlı şekilde sunulması, her iki bölgeye de önemli faydalar sağlayacaktır. Bu durum, şehrimizdeki gıda sanayi işletmeleri için yeni iş fırsatları yaratacak, aynı zamanda iki bölge arasında güçlü bir ticaret ağı oluşturacaktır."

Gaziantep'in ihracat yaptığı ülkeler arasında Suriye'nin üçüncü sırada yer aldığını, bunun ilerleyen dönemde daha da artmasının hedeflendiğini bildiren Akıncı, açıklamasında "Gaziantep, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde önemli rol üstlenmeye adaydır. Suriye ile ekonomik bağların güçlenmesi, sadece Gaziantep'in değil tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu süreçte Gaziantep Ticaret Borsası olarak sektörlerimize yönelik desteklerimizi sürdürmeye ve şehrimizin ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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