Sürü İHA'lara deprem sınavı
TEKNOFEST 2019 kapsamında Türkiye’de yaşanan muhtemel bir deprem sonrasında ‘Sürü İHA’larla yapılacak yardım senaryosu ele alınacak. Ekipler hava üssünden kalkarak deprem bölgesine intikal olacak.
Türk savunma sanayisinde ‘Sürü insansız hava aracı (İHA)’ sistemlerine yönelik çalışmalar sürerken, bu teknolojiyi desteklemeye yönelik etkinlikler farklı konseptlerle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilk Sürü İHA Simülasyonu Yarışması, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST 2019) yapılacak. Türkiye’nin önde gelen simülasyon teknolojisi şirketi HAVELSAN’ın desteğiyle düzenlenecek yarışmada, Türkiye’de yaşanan muhtemel bir deprem sonrasında İHA’larla yapılacak yardım senaryosu ele alınacak. Yarışmacılar, yaşanan şiddetli bir deprem sonrasında bölgeye ‘sürü İHA’ ile yardım etmeye çalışacak.
Sürü İHA sistemleri, konuşlu oldukları hava üssünden pilotlu bir hava aracını takip ederek deprem bölgesine intikal edecek, sonra tam otonom görev ifasına başlayacak ve yakıtlarını optimum kullanarak üslerine geri dönecek. Yarışma için belirlenen senaryo kapsamında, deprem sonrası bölgeye giden ‘Sürü İHA’ sistemi, telekomünikasyon hizmeti, yaralı tahliyesi görevlerini yerine getirecek. Yaralılar, optimum mesafede bulunan hastanelere taşınacak.
ÖDÜLLÜ YARIŞMA
Pilotlu hava aracını belirli bir formasyon altında takip edecek İHA sürüsü upanlamalar yapılacak. Sürü İHA Simülasyon Yarışması kapsamında belirtilen görevleri en iyi yerine getirerek birinciliğe ulaşacak ekip 40 bin lira, ikinci ekip 30 bin lira, üçüncü ekip 20 bin lira para ödülü elde edecek. Yarışmayla gelecekte askeri, arama-kurtarma ve eğlence alanında aktif olarak kullanılacak bu teknolojiye gençlerin hazırlanması ve Türkiye’de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
Sürü İHA’larn deprem similasyonu içinde yarışarakgörevlerini tamamlamaya çalışacak.
Yarışmada toplam 90 bin TL ödül dağıtılacak
İleri teknoloji yatırımları geleceğimizin garantisi
Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmelerinden SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar katıldığı televizyon programında, “Milli Teknoloji Hamlesi olarak adlandırdığımız yüksek teknoloji yatırımları geleceğimiz adına en önemli garantimizdir” dedi. Haluk Bayraktar, Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un, 353 üyesiyle kendini Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamaya adadığını söyledi. Bundan 20 yıl önce savunma sanayinin kendi içine kapalı, özel sektör firmalarının girmesinin zor olduğu bir alan olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Hedefimiz; dinamik olan özel sektör firmalarımızı savunma sanayine entegre etmek. Üyelerimizin hali hazırda yürüyen yerlileşme ve millileşme programlarına destek vermelerini sağlıyoruz. Üyelerimizin elektronik, yazılım, kompozit malzemelerden talaşlı imalata kadar farklı konularda çok özel kabiliyetleri var. Savunma sanayi tüm bu sektörleri kapsıyor” dedi.
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