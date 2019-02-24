Sürü İHA'lara deprem sınavı

Türk savunma sanayisinde ‘Sürü insansız hava aracı (İHA)’ sistemlerine yönelik çalışmalar sürerken, bu teknolojiyi desteklemeye yönelik etkinlikler farklı konseptlerle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilk Sürü İHA Simülasyonu Yarışması, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST 2019) yapılacak. Türkiye’nin önde gelen simülasyon teknolojisi şirketi HAVELSAN’ın desteğiyle düzenlenecek yarışmada, Türkiye’de yaşanan muhtemel bir deprem sonrasında İHA’larla yapılacak yardım senaryosu ele alınacak. Yarışmacılar, yaşanan şiddetli bir deprem sonrasında bölgeye ‘sürü İHA’ ile yardım etmeye çalışacak.

Sürü İHA sistemleri, konuşlu oldukları hava üssünden pilotlu bir hava aracını takip ederek deprem bölgesine intikal edecek, sonra tam otonom görev ifasına başlayacak ve yakıtlarını optimum kullanarak üslerine geri dönecek. Yarışma için belirlenen senaryo kapsamında, deprem sonrası bölgeye giden ‘Sürü İHA’ sistemi, telekomünikasyon hizmeti, yaralı tahliyesi görevlerini yerine getirecek. Yaralılar, optimum mesafede bulunan hastanelere taşınacak.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Pilotlu hava aracını belirli bir formasyon altında takip edecek İHA sürüsü upanlamalar yapılacak. Sürü İHA Simülasyon Yarışması kapsamında belirtilen görevleri en iyi yerine getirerek birinciliğe ulaşacak ekip 40 bin lira, ikinci ekip 30 bin lira, üçüncü ekip 20 bin lira para ödülü elde edecek. Yarışmayla gelecekte askeri, arama-kurtarma ve eğlence alanında aktif olarak kullanılacak bu teknolojiye gençlerin hazırlanması ve Türkiye’de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.