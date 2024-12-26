İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2841
  • EURO
    36,7103
  • ALTIN
    2973.11
  • BIST100
    10006.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı! Dev projeden 2,5 milyar lira tasarruf
Ekonomi

Sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı! Dev projeden 2,5 milyar lira tasarruf

Özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen 1875 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli sayesinde sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı. Tünelle 8 yılda, akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağlandı.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı! Dev projeden 2,5 milyar lira tasarruf
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açıldığı tarihten bugüne kadar 10 milyon 19 bin aracın kullandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, tünelle, 8 yılda, akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu tüneli 26 Aralık 2016'da hizmete açtıklarını anımsattı.

Tünelin, 8 yıldır, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'i birbirine bağlayan Ilgaz Dağı'nda hızlı ve güvenli bir ulaşım sağladığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Tünel Türkiye'de hayata geçirilen en önemli ulaştırma projelerinden biri. Ilgaz Dağı'nda inşa ettiğimiz 5 bin 488 metre ve 5 bin 480 metrelik çift tüplü tünelle daha önce 34 dakika süren 17 kilometrelik Ilgaz Dağı geçişini 5,6 kilometre kısaltarak 8 dakikaya, 2,5 saat süren Kastamonu-Çankırı arasını da 1,5 saate düşürdük. Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan güzergahta hizmete aldığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, 2024 yılında 1 milyon 473 bin, açıldığı tarihten bugüne kadar ise 10 milyon 19 bin araç kullandı."

ILGAZ DAĞI SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKTI

Uraloğlu, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen 1875 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın tünel sayesinde sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktığına dikkati çekerek, tünelin hizmete girmesinden önce sürücülerin bu güzergahta yaşadığı zorlukların tarihe karıştığını vurguladı.

Uraloğlu, 1850 metre olan eski yol kotunu 1390 metreye indirerek yüksek standartlı ve güvenli ulaşım imkanını sağladıklarını belirtti.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile çevreye zarar veren karbon emisyonunu 37 bin ton azalttıklarının altını çizen Uraloğlu, "Tünelle, 8 yılda, akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.

  • Ilgaz Dağı
  • Ilgaz Tüneli
  • Trafik kazaları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.