Suud ekonomisi sarsılmaya devam ediyor: Art arda beşinci çeyrekte küçüldü

star.com.tr 10 Kasım 2020 Salı 22:46 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 22:46

Suudi Arabistan İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan ekonomisi art arda beşinci çeyrek küçüldü. Ancak küçülmenin önceki üç aylık daralmadan daha yavaş bir hızda gerçekleştiği bildirildi.

Gayri safi yurtiçi hasılanın, koronavirüs salgınının da etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 küçüldüğü bildirilirken hala petrol piyasasındaki kargaşanın devam ettiği belirtildi.

Capital Economics'te kıdemli bir ekonomist olan Jason Tuvey, Suudi Arabistan'ın ekonomik toparlanmasının yavaş kalmasının öngörüldüğünü belirtti. Tuvey, "Kalıcı düşük petrol fiyatları, politika yapıcıların mali kemer sıkma politikasından geri adım atma ihtimalinin düşük olduğu görüşümüzü güçlendiriyor" dedi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, düşük petrol fiyatları ve Kovid-19'un sarsttığı finansmanı desteklemeye çalışırken Temmuz ayında KDV'yi üçe katlayarak yüzde 15'e çıkardı.

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