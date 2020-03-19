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Ekonomi

Suudi Arabistan 2020 bütçesinde küçülmeye gidiyor

Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı aldı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:40
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Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muahmmed el-Cedan yaptığı açıklamada, 2020 bütçe giderlerinde 13,3 milyar dolarlık bir kesintiye gidileceğini, bunun toplam giderler içinde yüzde 5'ten az bir kısma tekabül ettiğini söyledi.

Cedan, söz konusu kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik kriz, küresel ekonomik büyümedeki keskin düşüş ve bunun petrol piyasaları üzerindeki olumsuz etkileri neticesinde alındığını kaydetti.

Suudi Arabistan 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler ise 222 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

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