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Ekonomi

Suudi Arabistan açıkladı: Türkiye ile aramızda karar verdik

Suudi Arabistan'ın birkaç gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağı açıklandı. 'Türkiye ile aramızda karar verdik.' ifadelerini kullanan Suudi Arabistan Maliye Bakanı, 'Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz' dedi.

Reuters8 Aralık 2022 Perşembe 07:56 - Güncelleme:
Suudi Arabistan açıkladı: Türkiye ile aramızda karar verdik
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Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin "birkaç gün içinde" Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.

"Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik" diyen El-Jadaan ayrıntıların görüşülmesi ve paranın yatırılmasının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ekledi.

El-Jadaan, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Reuters'a 22 Kasım'da konuşan Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki "görüşmelerin nihai aşamada" olduğunu ifade etmişti.

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