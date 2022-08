Suudi Arabistan açıklaması: Türkiye'yi tercih edecekler

Ulusoy, Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan'ı, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da 22 Haziran'da Ankara'yı ziyaret ettiğini anımsatan Ulusoy, bu iki ziyaretin tarihi olduğunu dile getirdi.

Veliaht Prens Bin Selman'ın Ankara ziyaretinde yayımlanan ortak bildirinin son derece geniş kapsamlı olduğuna işaret eden Ulusoy, söz konusu bildirinin iki kardeş ülke arasında daha da güçlendirilmesi hedeflenen iş birliğinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdiğini belirtti.

Ulusoy, iki ülke arasındaki yakın dostluğa dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki kuvvetli ilişkiler, aynı zamanda bölgemizin istikrarı, huzuru ve güvenliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik her türlü tehdidi kabul edilemez bulduğumuzu, terör saldırılarını kınadığımızı, desteğimizi her daim arkalarında hissedebileceklerini her fırsatta Suudi dostlarımızın dikkatine getiriyoruz. Yemen'de ateşkes ve istikrarın tesis edilmesi, bölgesel güvenliğe katkı ve enerji piyasalarında öngörülebilirliğin sağlanması gibi hususlarda Suudi Arabistan'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Bin Selman arasında çok iyi bir diyalog olduğunu dile getiren Ulusoy, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. İkili ilişkilerimizin önceki yılların çok daha ötesine geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Ulusoy, Türk ürünlerinin yeniden Suudi Arabistan pazarında yerini almaya başladığını ve gıda ürünlerinin yanı sıra mobilya, tekstil, halı, beyaz eşya, makine ve inşaat malzemelerinin Türkiye'nin bu ülkeye yaptığı ihracatın temel unsurları olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, gelişmiş insan kaynakları ve ticaret kapasitesiyle Suudi Arabistan'ın zengin doğal kaynakları ve finansal imkanları göz önüne alındığında iki ülke ekonomisinin birbirini tamamladığını söyleyen Ulusoy, "Ekonomilerimizin önünde önemli iş birliği imkanları var. Küresel çalkantıların yaşandığı mevcut dönemde söz konusu iş birliğinin önemi daha da artmaktadır." diye konuştu.

Ulusoy, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gelecek dönemlerde çok sayıda kontratın imzalanacağına inandığını ifade ederek, "(Önceki yıllardaki) İhracat rakamlarımıza kısa sürede ulaşacağımıza ve bu seviyeyi de aşacağımıza samimiyetle inanıyorum, bu konuda benim hiçbir tereddüttüm yok." şeklinde konuştu.

Türk savunma sanayisinin yeteneklerini ve kapasitesini tüm dünyaya kanıtladığına işaret eden Ulusoy, "Savunma sanayisinin Türkiye ve Suudi Arabistan için çok önemli ve büyük bir iş birliği alanı olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmaları da destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN İÇİN TEKRAR BİRİNCİ TURİZM MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Büyükelçi Ulusoy, iki ülke arasında turizm konusunda yaşanan gelişmelere değinerek, "Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkemize gelişleri başladı. Türkiye'nin kısa süre içinde Suudi Arabistan için tekrar birinci turizm merkezi haline geleceğine inancımız tam. Türk halkının Suudi kardeşlerini muhabbetle beklediklerini, Türkiye'de görmek istediklerini bu vesileyle paylaşmak istiyorum. İki kardeş ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolları başta olmak üzere tüm havacılık firmalarının da karşılıklı uçuş sayısını artırmayı hedeflediğini biliyoruz." dedi.

Ulusoy, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde önemli bir ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti.

Bu sürecin bugüne kadar Suudi Arabistan'ın her bölgesinde önemli altyapı projelerine imza atan Türk inşaat ve teknik danışmanlık firmaları için önemli fırsatlar barındırdığına dikkati çeken Ulusoy, bu ülkede iş yapmak isteyen Türk firmalarını söz konusu ihaleleri yakından izlemeye davet ve teşvik ettiğini, bu firmalara yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ulusoy, Türk inşaat firmalarının dünya çapında çok iyi bir kalite-fiyat oranı sunduğunu, bu nedenle Türk firmalarının dünyada taahhüt sektöründe en fazla iş aldığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da geçmişte ulaşılan iş hacmini çok daha yukarıya taşıyabileceklerine inandığını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın 2030 EXPO'ya aday olduğunu anımsatan Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bu adaylığı desteklediğini açıkladığını ifade etti.

- SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ TÜRK OKULLARI

Ulusoy, Suudi Arabistan'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı faaliyet yürüten ve yaklaşık 2 bin 200 öğrenciye hizmet verecek okulların duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bu okulların yeniden faaliyete geçmesi yönünde Suudi Arabistan makamlarının aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Ulusoy, bu doğrultuda gerek Suudi Eğitim Bakanlığı gerek MEB ile koordineli şekilde okulların yeni eğitim yılına hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

Ulusoy, Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'dan geniş bir katılımın olacağını, bunu da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

- SUUDİ SİNEMA SEKTÖRÜNE TÜRKİYE'DE FİLM ÇEKME DAVETİ

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türk filmleri ve dizilerinin Suudi Arabistan'da da sevilerek izlendiğini kaydeden Ulusoy, "Suudi Arabistan'ın gelişen sinema sektörüne her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Suudi sinema sektörünü Türkiye'de film çekmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ulusoy, Suudi Arabistan'daki futbol takımlarını kamp için Türkiye'ye beklediklerini de sözlerine ekledi.