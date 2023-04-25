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Ekonomi

Suudi Arabistan kalitesinde! Türkiye'nin o bölgesinde petrol fışkırıyor

Yapılan araştırma ve jeolojik tespitler ile Türkiye, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde Suudi Arabistan kalitesinde petrol keşfi gerçekleştirmişti. Türkiye'nin petrol keşfine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu petrolü Suudi Arabistan kalitesini dikkati ekerek, 'Batman'da yaklaşık 6-7 aydır petrol bulduk, günlük 8 bin 900 varil petrol üretiyor. Yani Türkiye'nin şu an en çok petrol ürettiği yerlerden birincisidir. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde oradan petrol çıktı.' dedi.

AA25 Nisan 2023 Salı 00:51 - Güncelleme:
Suudi Arabistan kalitesinde! Türkiye'nin o bölgesinde petrol fışkırıyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Gabar Dağı'ndaki keşfettiği petrolün Suudi Arabistan kalitesinde olduğunu belirtti. Bakan Soylu, söz konusu petrol keşfi için, "Türkiye'nin şu an en çok petrol ürettiği yerlerden birincisidir." dedi.

TÜRKİYE'NİN O BÖLGESİNDE PETROL FIŞKIRIYOR! SUUDİ ARABİSTAN KALİTESİNDE

Gabar Dağı'nda uzun süredir arama yapıldığını söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Batman'da yaklaşık 6-7 aydır petrol bulduk, günlük 8 bin 900 varil petrol üretiyor. Yani Türkiye'nin şu an en çok petrol ürettiği yerlerden birincisidir. Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapılıyordu, büyük bir rezerve ulaşılması düşünülüyordu. 3-5 gün önce bir ümitsizliğe düştük. Çünkü sürekli makineler boş giriyorlardı. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde oradan petrol çıktı."

İstanbul'dan AK Parti adayı olan Soylu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığınca Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfı'nda düzenlenen programda Karadenizlilerle bir araya geldi.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve vatandaşların katıldığı programda konuşan Soylu, çok güçlü olunması gereken bir dönemin arifesinde olduklarını belirterek, Türkiye'nin belli dönemlerde çeşitli zorluklardan geçtiğini anlattı.

Soylu, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli adımlar attığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye, daha önce de yerli ve milli araba üretmek istedi ama yapamadı. Türkiye daha önce de savunma sanayisinde yükselmek istedi. Ben 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Savunma sanayiinde hangi ayak oyunlarıyla karşı karşıya kaldığımızı, üretmek istediğimiz her şeye Batı'nın ve Batı uydularının nasıl alternatif getirerek onu nasıl üretmekten alıkoyduğunu sıcağı sıcağına yaşadık. Teröre karşı dış operasyonların tamamında Batı, bizi yalnız bırakmıştır, hiçbir zaman yanımızda olmamıştır. Göç meselesinde bizi yalnız bırakmıştır."

"TÜRKİYE BUGÜN TERÖRÜ TASFİYE ETMİŞTİR"

Türkiye'de önceki dönemlerde yaşanan bir başka sorunun da Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi olduğunu, eskiden buradaki şehirlerde okul, hastane, havalimanı gibi yapıların bulunmadığını dile getiren Soylu, buralara artık yatırımların yapıldığını kaydetti.

Soylu, "Türkiye, bugün hem terörü tasfiye etmiştir, hem üretimi, istihdamı, ihracatı artırmıştır, hem eğitimi önemli bir noktaya getirmiştir, sağlıkta en ufak bir eksiklik ortaya koymamıştır ve Türkiye bunların her birini diğer meselelerle uğraşırken yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turizm rakamını 50 milyonun üzerine çıkardığını aktaran Soylu, gelecek 5 yıl içerisinde Türkiye'nin turizm açısından yaklaşık 100 milyar dolarlık gelir elde edeceğini söyledi.

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