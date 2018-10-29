Suudi Arabistan, 866,6 milyonluk tahvil ihracı yapacak

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yatırımcılardan, yerel para birimiyle tahvil senedi çıkarılması yönünde gelen taleplerin kabul edildiği ve 866,6 milyon dolarlık tahvil çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, tahvillerin 621,3 milyon dolarlık kısmının 2023, 96 milyon dolarlık ikinci kısmının 2025, 149,3 milyon dolarlık üçüncü kısmının ise 2028'de ödeneceği kaydedildi.

Maliye Bakanlığı, geçen ay, devletin ödemesi gereken kamu borçlarının 2018'e oranla 2019'da yüzde 17,7'ye çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Ödenmesi gereken kamu borçlarının 2018 sonunda 153,6 milyara ulaşacağı, 2019'da ise bu rakamın 180,8 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edilmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, ülkenin temel gelir kaynağı olan petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor.