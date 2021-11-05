Star.com.tr 5 Kasım 2021 Cuma 15:00 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 15:00

Suudi Arabistan'ın Ulusal Varık Fonu, şimdiye kadar denizaşırı varlıklarını ABD ve Avrupa ile sınırlarken, son hamlesiyle Çin'de büyük yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

Ülkenin ilgili makamlarının web sitelerinde yer alan açıklamalara göre, 450 milyar dolarlık Kamu Yatırım Fonu, Çin'de Nitelikli Yabancı Kurumsal Yatırımcı lisansı için başvuruda bulundu.

Söz konusu lisans, üçüncü şahıslara gerek kalmadan, Çin Yuan'ı cinsinden hisse senetleri için doğrudan ticaret yapma olanağı sağlıyor.

ÇİN MEMNUNİYETLE KARŞILAR

Varlık Fonu'nun yatırımlar yoluyla ekonomik bağlar geliştirmeyi düşündüğü Çin, için mantıklı olacaktır. Çin, halihazırda Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, Rusya'nın ülkeyi yaptırımlara karşı savunmasız hale getiren milyarlarca dolarını Yuan'a çevirmesiyle, büyük yatırımcılar için de çekici bir hale geldi.

2 TRİLYON DOLAR GÜCÜ VAR

Çin'de herhangi bir yatırımı açıklamamış olsa da, Suudi Arabistan Ulusal Varlık Fonu'nun 2 trilyon dolarlık varlığı kontrol etme gücü var.

Ancak beş yıl önce yurt içi odaklı bir holdingden dönüştürüldüğünde planını açıkladığından beri, kamuya açıklanmış yatırımları çoğunlukla ABD ve Avrupa'da yaptı.

İlk büyük uluslararası anlaşması, 2016 yılında Uber Technologies Inc.'e 3,5 milyar dolarlık bir yatırımdı.

ABD NE DİYECEK?

Suudi Arabistan Ulusal Varlık Fonu sadece Avrupa ve ABD'ye yatırım yaparken rotayı Çin'e çevirmesi, ABD'yi kızdıracak gibi görünüyor.

Suudi Arabistan'ın gelecekteki yatırımlarını Çin'e yoğunlaştırma riskinin, ticari çekişme ve yaptırımlarla ülkeyi hedef alan ABD'den nasıl bir tepki alacağı merakla bekleniyor.