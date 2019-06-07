Suudi Arabistan'dan ''OPEC anlaşması uzayacak'' sinyali

Falih, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüştüklerini söyledi.

Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol piyasalarına ilişkin ortak bir anlayış bulunduğunu belirten Falih, "Bakanlıklarımız arasında neredeyse tam bir görüş birliği var." diye konuştu.

Falih, OPEC ve başta Rusya olmak üzere OPEC dışı bazı ülkeler ile yürütülen iş birliğini devam ettirmek istediklerine vurgu yaparak, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim." diye konuştu.

Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler 2016'da üretim kısıntısı anlaşmasına gitmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın bütçesinin petrolde varil başına 40 dolarlık fiyata göre belirlendiğini, 60-65 dolarlık fiyatın kendileri için "memnun edici" olduğunu söylemişti.

Bent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,23 dolardan işlem görüyor.