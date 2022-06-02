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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan petrol fiyatlarını düşürecek karar

Suudi Arabistan, Rusya yaptırımlar nedeniyle petrol üretimini azaltırsa arzı artıracak.

Reuters2 Haziran 2022 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan, Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda petrol üretimini artırmak için hazırlık yaptı.

Financial Times'da yer alan haberde, bir diplomatik kaynağın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimi derhal artırabilmek konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Haberde kararın bugün yapılacak OPEC+ toplantısında açıklanabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın önderliğinde diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında en çok üretimi gerçekleştiren ülke olma özelliğini taşıyor.

Habere göre diğer bir kaynak da petrol üretimini Eylül'de artırmayı öngören takvimin öne çekilerek Temmuz ve Ağustos'a alınabileceğini ifade etti.

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