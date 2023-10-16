Suudi Arabistan'dan Routes World 2023'e övgü

Rajab, dünyanın dört bir yanından havacılık alanında faaliyet gösteren paydaşları bir araya getiren Routes World 2023 etkinliğinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fuara birçok devlet ve özel sektör temsilcisinin katıldığını belirten Rajab, "Bizim için asıl amaç, hava yolları ve havalimanlarıyla ilişkiyi daha da güçlendirmek veya bir sonraki seviyeye taşımak ve yeni bir rota oluşturmak için işbirlikleri başlattığımızı göstermektir. Bu etkinlik çok önemli olduğu için burada bulunuyoruz ve Suudi Arabistan'da size neler sunabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rajab, "Routes World 2023, Türk kültürünü ve Türk işbirliğini öne çıkaran harika bir etkinlik. Eminim buradaki tüm ziyaretçiler, bu ünlü misafirperverlik için minnettar olacak ve bir sonraki ziyareti şimdiden iple çekeceklerdir." dedi.

- SUUDİ ARABİSTAN HAVA BAĞLANTI PROGRAMI

Suudi Arabistan'ın turizmde 2030 yılına kadar 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamak ve havacılıkta 10 yılın sonunda 250'den fazla varış noktasında hizmet vermek gibi iddialı hedeflerinin olduğunu belirten Rajab, Suudi Arabistan Hava Bağlantı Programı hakkında bilgi verdi.

Rajab, Suudi Hava Bağlantı Programı'nın, Ulusal Turizm Stratejisi'nin parçası olarak 2021 yılında Turizm Bakanlığının himayesinde kurulmuş ulusal bir oluşum olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Turizm ve havacılığın kesiştiği noktada faaliyet göstererek önemli küresel merkezler ile Krallık arasındaki hava bağlantısını artırmayı amaçlıyoruz. Programın rol oynadığı bir diğer ana alan ise düzenleyicilerden havalimanlarına ve turizm otoritelerine kadar ekosistemdeki tüm paydaşların bir araya gelerek hava yolları için sorunsuz bir iş yolculuğu ve turistler için sorunsuz bir seyahat imkanı sunmak üzere uyum içinde olmalarını sağlamaktır."

Programın ikili ilişkiler üzerinde önemli bir etkisinin olduğuna dikkati çeken Rajab, "Program, hava yolu şirketlerine stratejik görüş, araştırma ve analizler sunarak girişimleri güçlendirmekte, stratejik iş desteği de dahil olmak üzere eksiksiz bir hizmet paketi sunmakta ve hava trafiğini artırmaya yardımcı olmaktadır. Örneğin, hava yolu şirketlerinin pazara girişini kolaylaştırmak, onlara rota sürdürülebilirliği ve ortak pazarlama desteği sağlamak için Suudi Turizm Otoritesi veya Sivil Havacılık Genel Otoritesi gibi Suudi devlet kurumlarına ulaşabiliyoruz." diye konuştu.