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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Rusya hamlesi! Mazot ithalatını ikiye katladı

Suudi Arabistan'ın Rusya'dan mazot ithalatını ikiye katladığı bildirildi. Riyad'ın amacının yazın soğutma talebini karşılamak ve kendi petrolünü ihracat için serbest bırakmak olduğu ifade ediliyor.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:08 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan'ın, elektrik üretimi için bu yılın ikinci çeyreğinde Rusya'dan mazot ithalatını ikiye çıkardığı belirtildi.

Reuters'ın aktardığı haberde, "Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, yazın soğutma talebini karşılamak ve kendi petrolünü ihracat için serbest bırakmak amacıyla ikinci çeyrekte elektrik santralleri için Rus akaryakıt ithalatını iki katından fazla artırdı" ifadesine yer verildi.

Refinitiv Eikon gemi takip sisteminin verilerine göre Suudi Arabistan, bu yılın nisan-haziran döneminde Rusya'dan 647 bin ton mazot ithal etti. Bir yıl önce aynı dönemde 320 bin ton mazot ithal edilmişti.

Haberde, Suudi Arabistan'a artan akaryakıt satışının ABD Başkanı Joe Biden'ın karşı karşıya olduğu sorunu gösterdiği kaydedildi. Zira Biden yönetimi, Rusya'yı tecrit etmeye ve enerji kaynaklarının ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlandırmaya çalışıyor. Ayrıca birçok ülkenin Rusya'dan alımları yasaklarken veya caydırırken Çin, Hindistan ve bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin aksine ithalatı artırdığı kaydedildi.

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