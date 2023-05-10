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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye hazırlığı! Kabine taslak üzerinde karar verdi

Birçok ülkeyle işbirliği ve ortaklık projelerini değerlendirmeye karar veren Suudi Arabistan, Türkiye ile de konu hakkında görüşeceğini açıkladı. Suudi Arabistan, Türkiye'yle sosyal hizmetler alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı taslağını görüşme kararını Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu'nda aldı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 01:21 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Türkiye hazırlığı! Kabine taslak üzerinde karar verdi
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Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, aralarında Çin, Fransa, Özbekistan Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle işbirliği ve ortaklık projelerini görüşmeye karar verdi. Türkiye ile de iki ülke hükümetleri arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı taslağını görüşme kararı aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE HAZIRLIĞI!

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre bu, Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında Cidde'de toplanan Bakanlar Kurulu, üst düzey ortak komite oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı tamamlayıcı bir protokol taslağını Çin tarafıyla görüşmeyi kararlaştırdı.

Kabine ayrıca Türkiye ile de iki ülke hükümetleri arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı taslağını görüşme kararı aldı.

Suudi kabinesi tarafından alınan kararlar arasında Fransa hükümeti ile de Stratejik Ortaklık Konseyi oluşturulması yönünde bir mutabakat zaptı taslağı üzerine görüşme planı yer aldı.

Özbekistan tarafıyla da atom enerjisinin barışçıl kullanımı konusunda işbirliği için bir çerçeve anlaşma taslağı üzerinde görüşme yapılması kararı Suudi Bakanlar Kurulu tarafından onayladı.

SÖZLEŞMEYE İMZALAR ATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Kurul ayrıca, "Kızıldeniz için sürdürülebilir bir ulusal strateji konusunda karar kıldı.

Kızıldeniz için sürdürülebilir bir ulusal stratejiye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Suudi Arabistan, Ocak 2020'de Kızıldeniz'e komşu Arap ve Afrika ülkelerinden oluşan bir konsey kurulmasına dair sözleşmeye imzalar atıldığını duyurmuştu.

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