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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Gayriresmi boykot sona erdi

Bir alanda daha Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye uygulanan gayriresmi boykot sona erdi. Suudi hükümetine ait MBC medya grubu, Türkiye'den iki yapımcılık firmasıyla ortalık anlaşması imzaladı.

Reuters21 Ekim 2022 Cuma 07:38 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Gayriresmi boykot sona erdi
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Ortadoğu'nun en büyük yayıncısı olan Suudi Arabistan hükümetine ait MBC medya grubu, iki Türk prodüksiyon şirketiyle beş yıllık ortaklık anlaşması imzaladı.

Bu adım Riyad'ın Türkiye'ye uyguladığı gayriresmi boykotun sona erdiğine ve diplomatik ilişkilerin iyileştiğine işaret etti.

MBC, Mart 2018'de Arap izleyicilerin gözde dizilerinin de aralarında bulunduğu Türk yapımlarını yayından çekmişti, fakat anlaşmalar sayesinde Medyapım ile Ay Yapım'ın yayın haklarına sahip tek yayıncı haline gelecek. MBC aynı zamanda Suudi Arabistan'da Arapça orjinal içerik üretebilecek.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sertçe yükselmiş, Suudi şirketler ve işyerleri Türk mallarına gayriresmi boykot uygulamaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman da Haziran'da Ankara'yı ziyaret etmiş, iki ülkenin liderleri ticaret, uçuş ve televizyondaki dizi yayınlarına yönelik sınırlamaları kaldırdıklarını açıklamıştı. Aynı zamanda iki ülkede de, karşılıklı olumsuz medya içeriklerinin üretimi durdurulmuştu.

MBC, Medyapım ve Ay Yapım içeriklerinin Türkiye'deki yayın zamanlarıyla aynı anda MBC kanallarında ve çevrimiçi platformu Shahid'de izlenebileceğini açıkladı.

MBC, Medyapım ve Ay Yapım'la ortaklaşa geliştireceği Arapça yapımlar için çekimlerin, önümüzdeki yıllarda Suudi Arabistan ve çevresinde başlayacağını ekledi.

Medyapım ile Ay Yapım, hit dizileriyle Türkiye'de, Türki cumhuriyetlerde, Ortadoğu'da ve Latin Amerika'da pazar hakimiyetine sahip.

Suudi Arabistan hükümeti, 2017'de veliaht prensinin başlattığı yozlaşma karşıtı kampanya kapsamında açığa çıkan MBC hisselerini satın alarak 2018'de medya grubunda çoğunluk sahibi haline gelmişti.

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