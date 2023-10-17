İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9158
  • EURO
    29,4978
  • ALTIN
    1725.85
  • BIST100
    7932.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkenin vatandaşları için giriş vizesini kolaylaştıracak yeni prosedürler duyurdu.

AA17 Ekim 2023 Salı 12:58 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı
ABONE OL

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın ziyaret vizesi kapsamını 6 ülkeye genişlettiği belirtildi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeden ziyaret vizesinin elektronik veya Suudi Arabistan'a giriş sırasında alma kolaylığının sağlanacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerin Türkiye, Panama, Saint Kitts ve Nevis, Seyşeller, Mauritius ve Tayland olduğu ifade edildi.

Adı geçen ülkelerden Suudi Arabistan'a ziyaret vizesi alanların umre ziyareti yapabilecekleri gibi turistik ziyarette de bulunabilecekleri bilgisinin yer aldığı açıklamada, ancak söz konusu vizenin Suudi Arabistan'da çalışmayı kapsamadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde 2016 yılında turizmi geliştirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve kültürel alanları ziyarete açmıştı.

Ülkenin petrole dayanan ekonomisini çeşitlendirmeye giden Suudi Arabistan, 2030 itibarıyla yıllık ziyaretçi sayısını 100 milyona çıkarmayı ve bu sektörde bir milyon kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.