Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje, yenilikçi çözümleri ve yatırım hacmiyle dikkati çekerken, Türk firmaları da projede kritik roller üstlenmeye devam ediyor.

Projede 170 kilometrelik uzunluğuyla öne çıkan The Line, tedarik zincirinde yeni dinamikler oluşturdu.

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Şirket, 11 bin metrekarelik gürültü önleyici ve aynı zamanda yüksek mukavemetli güvenlik bariyeri olarak da kullanılabilecek ses bariyerlerini üreterek projeye sevk etti.

Yente.com AŞ'nin NEOM projesindeki rolü, Türk sanayisinin küresel arenadaki rekabet gücünü ve uluslararası projelerdeki etkinliğini gözler önüne serdi.

Şirketin azim ve vizyonla aştığı zorluklar, Türk mühendisliğinin ve sanayi alt yapısının güçlü bir şekilde ilerlediğini gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yente.com AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Abdurrahman Yavuz, projede danışmanlık hizmetinin ABD'li Bechtel firması tarafından yürütüldüğünü aktararak, kullanılacak tüm malzemelerin Amerikan Standartları (ASTM, OSHA) ile uyumlu olmasının şart koşulduğunu belirtti.

Avrupa pazarında, bu standartlara uygun ham madde bulmanın ve gerekli akreditasyon testlerini tamamlamanın oldukça zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu sıkı standartlar nedeniyle Avrupa merkezli firmalar, maliyet ve operasyonel açıdan zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ancak Türkiye merkezli Yente.com AŞ, bu engelleri aşarak NEOM'un tedarik zincirine dahil olmayı başardı." ifadelerini kullandı.