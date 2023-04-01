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Ekonomi

Suudi Arabistan'ın kararı Yunanistan'ı tedirgin etti: Türkiye'nin yolunu izliyorlar

Suudi Arabistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kararı Yunanistan'ı endişelendirdi. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye benzer bir seyir izlediği ifade edilirken, sözkonusu gelişmenin Riyad-Atina ilişkilerini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Star Gazetesi1 Nisan 2023 Cumartesi 12:03 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın kararı Yunanistan'ı tedirgin etti: Türkiye'nin yolunu izliyorlar
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Suudi Arabistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) katılma kararı alması Yunanistan'da gündemin önemli konularından biri oldu.

7 yıl aradan sonra İran'la diplomatik ilişkileri yeniden başlatan Suudi Arabistan'ın ŞİÖ kararını gündeme taşıyan Yunan basını, "Orta Doğu haritası Amerikan çıkarları ve İsrail'in aleyhine değişiyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Doğu'ya döndüğünü yazan Yunan basını, "Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya liderliğindeki stratejik bir girişim olan ŞİÖ'ye katılma kararı, kademeli olarak Doğu'ya kaymasının bir başka örneği olarak görülüyor" yorumunu yaptı.

Suudi Arabistan'ın ayrıca Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubuna da katılmak istediği belirtildi.

Prens Selman yönetiminin ABD'ye bağımlılığından kademeli olarak uzaklaştığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin örgütün diyalog partneri olduğu vurgulanan haberde "Türkiye'nin 'Türk Dünyası Teşkilatı'nın lider ülkesi olması dolayısıyla Putin'in Rusya'sı ile yakınlaşması, bölgesel güç olma arzusu, ŞİÖ ile ilişkilerini derinleştirmesi ve ABD-AB'den daha da uzaklaşması yeni jeopolitik veriler oluşturmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE'NİN YOLUNU İZLİYOR"

Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin ardından Şanghay İşbirliği Örgütü'ne yönelmesinin Yunanistan'ı nasıl etkileyeceğini ele alan Yunan basını, "Suudi Arabistan'ın Doğu'ya kaymasının, Türkiye'nin de benzer bir seyir izlemesi nedeniyle Riyad ile Ankara arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasına olumlu, Arap ülkesinin Yunanistan ile ilişkilerini olumsuz etkilemesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

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