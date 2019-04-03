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Suudi Aramco, Apple’ı geçerek dünyanın en karlı şirketi oldu

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Suudi Aramco 2018 yılında 11 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Suudi Aramco’nun yıllık geliri, 2018 yılında 59.53 milyar dolar gelir elde eden Apple’ın 51.47 milyar dolar daha yüksek oldu.

  • DHA
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Suudi Aramco’nun 10 milyar dolarlık tahvil ihraç etmek için açıkladığı belgeye göre, firma 2018 mali yılında 111 milyar dolar gelir elde ederek dünyanın en yüksek gelire sahip şirketi oldu.
 
Suudi Aramco 2018 mali yılında, J.P. Morgan Chase, Alphabet, Facebook ve Exxon Mobile’ın toplam geliri olan 106 milyar dolardan fazla gelir elde etti.
 
Moody’s, şirketin büyük gelirine rağmen devlet ekonomisine olan bağı sebebiyle, en yüksek kredi derecelendirme notu yerine A1 notu ile derecelendirdi.
 
Moody‘s kıdemli derecelendirme görevlisi Rehan Akbar, “Şirketin Suudi Arabistan devleti ile önemli düzeyde bağı olduğu için şirketin kredi notunu ülkenin kredi notu ile sınırlandırma kararı aldık” dedi.

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

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