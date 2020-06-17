DHA 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:28 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:28

Aramco'nun CEO'su Amid Nasser yaptığı açıklamada, petrol kaynaklarının işletilmesi ve petrokimyasalların üretiminin, SABIC'in kimyasal platformuyla stratejik entegrasyonunun, büyümeyi destekleyen ve hissedarlara değer katan seçici entegrasyon sinerjileri için fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Aramco'nun üretim alanlarının genişletilmesini destekleyecek olan bu satın almaya ilişkin anlaşmanın 2019 yılında yapılmasına karşın, Avrupa Birliği'nin onayı nedeniyle bugüne kadar bekletildi. Satın almaya ilişkin ödemeler 2025 yılında başlayarak, 2028 yılına kadar sürecek.