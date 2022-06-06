Suudi petrol devi Aramco gaza bastı! Enerji piyasasına bir darbe daha

Suudi Arabistan Asya'ya yönelik petrol satış fiyatlarını beklenmedik bir şekilde artırarak, arzın sıkılaşmasına ilişkin küresel endişeleri artırdı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısını Aramco, Pazar günü yaptığı açıklamada, ham petrolünün resmi Temmuz fiyatını varil başına Haziran seviyesine göre 2.10$ artırdığını duyurdu.

Reuters'in piyasa analistlerine dayandırdığı habere göre artış beklentisi, 1 ila 1,50 dolar arasındaydı. Aramco'nun belirlediği artış ise, piyasa beklentilerinin çok üzerinde.

UZMANLAR: PETROL FİYATLARI DAHA DA YÜKSELECEK

Brent ham petrol endeksi Pazartesi günü GMT 09:15'te 42 sent yükselerek 120 doların üzerini gördü. ABD'de West Texas Intermediate (WTI) 35 sent artışla varil başına 119 doların üzerinde işlem görerek son 3 ayın en yüksek seviyene yaklaştı.

Haziran ayının başlarında, OPEC üye ülkeleri ve müttefik üreticiler, planlanan aylık 432.000 varil artış yerine, önümüzdeki aylarda petrol üretimini günde 648.000 varil artırma planlarını açıkladılar.

Bunu, Ukrayna ile ilgili Batı yaptırımları ve Rus petrol ihracatı üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişeler nedeniyle Mayıs ayında fiyatlarda küresel bir artış görüldü.

Analistler, OPEC'in söz verdiği üretim artışlarının, ABD'de artan talep, Çin'deki Covid-19 karantinalarının gevşetilmesi ve Rusya'daki arz belirsizliği karşısında yetersiz olduğunu ve petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini tahmin ediyor.