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Ekonomi

Suudi şirketten Türkiye'ye rekor yatırım! Akkuyu ve TANAP benzeri olacak

Suudi Arabistan merkezli Acwa Power, doğal gazın ardından Türkiye'ye rekor yatırımda bulanacak. İmzaların önümüzdeki günlerde atılacağını belirten Bakan Bayraktar, 'Yatırım için Akkuyu Nükleer Santrali ve TANAP gibi projelerde uygulanan hükümetler arası anlaşma modeli uygulanacak' dedi.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2025 Cuma 07:56 - Güncelleme:
Suudi şirketten Türkiye'ye rekor yatırım! Akkuyu ve TANAP benzeri olacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan merkezli Acwa Power'ın Türkiye'de yapacağı yatırımda son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Bayraktar, bu yatırımın uluslararası anlaşmalar yoluyla Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye çekilmesine yönelik ilk örneklerden biri olacağını vurguladı. Bayraktar, "Acwa'nın zaten Türkiye'de bir doğalgaz yatırımı vardı. Şimdi yenilenebilirde 5 gigavatlık bir projeyle gelecekler, doğrudan dış sermayeyle, rekor bir yatırımla geliyorlar" dedi.

İMZALAR YAKINDA

Bayraktar, Bloomberg'e yaptığı açıklamada yapılacak yatarımın 2 gigavatlık ilk bölümü için imzaların önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi. Bayraktar, atılacak imzayla şirketin Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1'er gigavatlık iki ayrı güneş enerjsi santrali kuracağını, yatırımla ilgili son hukuki süreçlerin işlediğini söyledi. Alınan bilgiye göre 5 gigavatlık proje bugünkü fiyatlarla 5 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Yatırım için Akkuyu Nükleer Santrali ve TANAP gibi projelerde uygulanan hükümetler arası anlaşma modeli uygulanacak. Acwa Power'ın Türkiye'deki ilk yatırımı olan Kırıkkale'deki 950 megavat kapasiteli doğalgaz çevrim santrali 2017 yılında devreye alınmıştı.

YABANCILAR ARTIYOR

Bu yılın ilk iki ayında güneş ve rüzgarda toplam 2 bin megavatlık YEKA yarışmalarının gerçekleştirildiğine işaret eden Bayraktar, bu alandaki yabancı yatırımlara değinirken, Alman E.ON ile Sabancı'nın 750 megavatlık YEKA-RES, Çinli Chen Güneş Enerjisi Şirketi'nin de 60 megavatlık YEKA-GES yarışmalarını kazandığını hatırlattı. Abu Dabi merkezli bir başka şirketin de Kalyon'la 385 megavatlık Karapınar'daki ortaklığına dikkat çekti.

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