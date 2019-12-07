Suudiler, ihracata ‘taş’ koyamadı

Türk doğaltaş ve mermerinin olduğu konteyner yüklü tırları çeşitli gerekçelerle günlerce gümrükte bekleten Suudi yönetiminin bu tavrına rağmen bu ülkeye ihracat arttı. Siyasi sorunların ticarete engel olmadığını anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, “Aksine bu ülkeye mermer ve doğal taş ihracatı arttı. Çünkü taş ve mermerleri yok” dedi. Suudi Arabistan’ın taş ithal edebileceği en yakın ülkenin Ürdün olduğunu belirten Çetinkaya “Ama onlarda da çeşit ve kalite yok. Biz uygun fiyata bol çeşit sağlıyoruz. Suudi Arabistan’a 120 milyon dolarlık doğal taş ve mermer sattık” dedi. Yıllık 2 milyar dolar ihracat yaptıklarını anlatan Çetinkaya, sektörün en büyük pazarı olan Çin’de yaşanan daralma nedeniyle 2019’un düşüşle kapatılacağını belirtti. Çetinkaya “Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı nedeniyle Çin hükümeti inşaat sektörüne yönelik kredileri kesti. Hem madende hem de doğal taşta en büyük alıcı Çin. Dolayısıyla bu maden ve doğal taş ihracatımızın düşmesine neden oldu. Madende yılı yüzde 5 civarında bir düşüşle 4.3 milyar dolarla kapatırız. Doğal taş tarafına baktığımızda ise yüzde 4 düşüşle 1.9 milyar dolarla yılı tamamlarız” dedi.

MADEN YASASI GELİYOR

Çetinkaya, Yeni Maden Yasası ile ilgili çalışmaların bakanlıkta devam ettiğini aktararak, yasada özellikle ruhsat iptali maddelerinin zorlaştırılması ve maden ruhsatlarının mülkiyet hakkına benzer bir yapıya sahip olmasının önemine işaret etti. Çetinkaya “Maden ruhsatların teminat gösterilebilmesi gerikiyor” dedi.