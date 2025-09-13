T10F'nin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! Test sürüşünü bizzat yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi.

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOGG'UN T10F MODELİ İÇİN TİP ONAY BELGESİ VERİLDİĞİNİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül'de Türkiye'de satışa sunulacak Togg'un T10F modeline Tip Onay Belgesi verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un T10F modelinin Tip Onay Belgesi'ni verdik. İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye'de, kısa süre sonra da Avrupa'da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR'DAN YENİ MODELİ ÇIKAN TOGG'A İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'nin 15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacağını belirterek, "Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Togg'un yeni modellerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak Togg T10F'nin TSE tarafından düzenlenen tip onay belgesi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Togg yetkililerine teslim edildi. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak."