Tahran-Van uçak seferleri 31 Ocak'ta başlıyor

AA 18 Ocak 2022 Salı 09:35 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 09:36

Her hafta pazartesi ve cuma günleri Van'a sefer düzenleyecek İran'a ait özel hava yolu şirketi yöneticileri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, İranlı yöneticiler, Tahran-Van uçak seferleri hakkında Bilmez'i bilgilendirdi.

Bilmez, gazetecilere, Tahran'dan Van'a turistlerin direkt ulaşımını sağlamak için özel bir hava yolu şirketiyle görüşmeler yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Firma yetkilileri buraya geldi. Devlet Hava Meydanlarına resmi müracaatlarını yaptılar. Eksik olan evraklarını en kısa sürede tamamlayacaklar. Şu anda ilk dört uçuş için uzlaşmamız sağlandı. 31 Ocak'ta ilk seferler başlayacak. Uçuşlar ilk etapta haftanın 2 günü yapılacak. Sefer sayısı talebe göre artırılabilir. 120 kişilik Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla seferler düzenlenecek."

Uçak seferlerinin başlamasının kent adına önemli olduğunu ifade eden Bilmez, "Esnafımız Kovid-19 salgını sebebiyle bir süre sıkıntı yaşadı. İranlı turistler hem kent ekonomisine hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Firma yetkilisi Mahdi Arghand ise Tahran'dan Van'a haftada 2 gün uçak seferi düzenleyeceklerini kaydederek, "Uçuşların her gün yapılmasını hedefliyoruz. İran'ın başka şehirlerinden de Van'a uçuşların yapılması için çalışıyoruz. Van'ın turizmini hareketlendirecek adımlar atıyoruz. Desteklerinden dolayı Vali Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Pazartesi ve cuma günleri yapılacak seferler, Tahran Havalimanı'ndan saat 18.30'da, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan ise saat 19.30'da gerçekleştirilecek.