Takozcu zihniyetin kentsel dönüşüm hazımsızlığı! Yeni davalar ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurdun birçok noktasındaki kentsel dönüşümleri engellemek için açtığı gibi Gaziosmanpaşa ilçesinde riskli alan ilan edilen bölgelerin kentsel dönüşümüne de 9 ayrı dava açtığı ortaya çıktı.

Bunlardan 4'ü Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde 2018 yılında başlatılan kentsel dönüşüm çalışması olduğu öğrenildi.



Sabah'ın haberine göre; Sarıgöl Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün durması için bir dava da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası açtı.



İBB'DE CHP VE İYİ PARTİ GRUBU DA KENTSEL DÖNÜŞÜME MUHALEFET ETTİ

Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşümün görüşüldüğü 16 Şubat 2018 ve 13 Haziran 2018 tarihli İBB oturumlarında İBB CHP Grubu, kentsel dönüşüme onay veren karara muhalefet etti.

13 Haziran 2018'de CHP Grubu ve İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Affan Mahmut Keçeci, kentsel dönüşüme karşı çıktı ve muhalefet etti. Karar oy çokluğuyla alındı.



Tüm dava ve muhalefet çabalarına karşın kentsel dönüşümü gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa'da 5 bin 502 konut tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. 3 bin 214 konutun ise inşası sürüyor.



Projeleri devam eden 2 bin 525 konutun yapımına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilçeye 7 bin 96 araçlık otopark, 2 cami, 2 okul, 1 spor salonu ve 93 bin 567 m² yeni yeşil alan kazandırıldı.



KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ETAPLAR HALİNDE ELE ALINDI

CHP ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin açtığı davalar reddedildi. Kentsel dönüşüm projeleri etaplar halinde ele alındı.

Ömrünü tamamlayan ve afet riski taşıyan binaların yerine depreme dayanıklı, güvenli, modern, yeşil alanlara ve sosyal donatılara sahip yaşam alanları oluşturuldu.



İlçede üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve hak sahiplerinin iş birliğiyle hazırlanan kentsel dönüşüm master planı çerçevesinde sadece binaları değil, şehrin tamamını dönüştürecek bir kentsel dönüşüm modeli uygulandı.



Bu kapsamda konut üretilen tüm bölgelere okul, cami, kültür merkezi, spor ve sanat binaları, yeşil alanlar, yeni bağlantı yolları ve sosyal donatılar gibi fonksiyonlar inşa edilerek, geleceğe miras bir şehircilik kültürünün oluşumuna katkı sağlandı.



İstanbul Vadi Evleri 6. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki yeni dairesine kavuşan vatandaşlardan İnci Konat, "Anahtarlarımızı erkenden teslim aldık, çok memnun olduk.

Depremde de gördük ki TOKİ'nin evleri yıkılmadı. TOKİ yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Önce Allah'ın izniyle inşallah güvenle oturacağız" dedi.



2013'TEN BERİ DAVA ÜSTÜNE DAVA

2013 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararları ile toplam alanı bin 173 hektar olan Gaziosmanpaşa ilçesinin 432 hektarı (%37'si) riskli alan ilan edildi. 13 mahalle ve 18 ayrı bölgede kentsel dönüşüm süreci başlatıldı.

CHP, GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DURMASI İÇİN 9 DAVA AÇTI

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3 dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2 dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 dava ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtığı öğrenildi.

TMMOB DA 7 DAVA AÇTI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşümün durması için 7 dava açtığı bildirildi.