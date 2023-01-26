Taleplere karşılık veremez hale geldiler: Antalya için önemli karar

Elektronikten medikale, tekstilden tarım sektörüne kadar 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu Antalya Serbest Bölge'de, ihracata yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Almanya, Hollanda ağırlıklı olmak üzere ABD, İtalya, İsviçre ortaklı firmaların yer aldığı bölgede, yat sektörü önemli bir potansiyel oluşturuyor. Özellikle bölgede geçen yıl hizmete giren 560 ton taşıma kapasiteli vinç, Antalya'nın Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri olmasını sağladı.

İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişinin artması, başta yat olmak üzere diğer sektörlerde de yatırımcı taleplerini hareketlendirdi.

- BÖLGE, GEÇEN YILI 1 MİLYAR 129 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ İLE KAPATTI

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, bölge olarak ülke ekonomisine üretim, istihdam ve ihracatta önemli katkılar sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Verimli bir yıl geçirdiklerini belirten Gürses, "2021'de 996 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2022'de 1 milyar 129 milyon dolara ulaştı. Yüzde 13'lük bir artış gerçekleşti. Bu artış ağırlıklı olarak bölgemizdeki yat, medikal, elektrik ve elektronik sektörlerinde kaydedildi." dedi.

Geçen yıl 87 yatın tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini anlatan Gürses, özellikle yat ve elektronik sektörlerinin hızlı büyüme kaydettiğini vurguladı.

İstihdamda da ciddi artış yaşandığını aktaran Gürses, 2021'de 5 bin 750 kişinin çalıştığı bölgenin, geçen yıl 6 bin 500 kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

- İKİNCİ SERBEST BÖLGE TALEBİ

Antalya Serbest Bölge'ye yurt içinden ve yurt dışından çok ciddi talep olduğunu dile getiren Gürses, yer bulma noktasında sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Yatırımcıların önünü açmak için önemli yatırımlar yaptıklarını, bunun da bölgeyi cazip hale getirdiğini ifade eden Gürses, şunları söyledi:

"Gerek altyapı hizmetleri gerekse kentin coğrafi konumu yat sektörü başta olmak üzere yerli ve yabancı yatırımcıları bölgemize çekiyor. Neredeyse her hafta 2-3 yeni yatırımcı ile görüşme halindeyiz. Antalya'da ikinci bir serbest bölge açılması konusunda Ticaret Bakanlığına dosya sunduk, bu konuda çalışmalarımız var. İnşallah kısa süre içinde ikinci serbest bölgeyi Antalya'ya kazandıracağız."

Gürses, her sektörden talep aldıklarını, seçici davrandıklarını ve katma değeri yüksek sektörleri bölgeye kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.