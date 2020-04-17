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Ekonomi

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti: Açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi.

İHA17 Nisan 2020 Cuma 10:21 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımını hızlandırılması talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi açılışı için gün sayıyor. Açılışına 3 gün kalan hastanenin yollarındaki büyük kısım tamamlandı. 

Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor havadan görüntülendi. Havadan çekilen yapımı biten hastanenin yollarının da büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. 

Havadan çekilen görüntülerde açılışa gün sayan şehir hastanesinde iş makinelerinin kalan yolların tamamlanması için çalıştığı görülüyor.

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