Tam 1 milyar varil! Yeni çağ resmen başlıyor: Türkiye'ye petrol piyangosu vurdu

Türkiye önemli bir seçime giderken, petrol, doğal gaz ve savunma alanında da dikkat çeken projelere imza atıyor. Türkiye'ye enerji bağlamında yeni bir çağ yaşatacak petrol müjdeleri de beraberinde geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı önemli açıklamalarda Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli bir petrol keşfi yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu petrol keşfinin yapıldığı sahaya terör örgüt PKK tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiğini açıkladı.

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Gabar'daki büyük petrol keşfine ilişkin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin ise, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin, Gabar'daki yeni petrol rezervinin depremde devletin sırtına binen mali yükü tamamıyla kaldırabilecek büyüklükte olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için büyük bir adım olan Gabar petrolü, günlük 100 bin varil üretim kapasitesiyle tarihi bir aşamaya ulaşmış olacak.

Gündeme Dair Her Şey'e (GDH) konuşan TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, yaşanan gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Petrol keşfinin büyüklüğünü anlatan TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin, "Sadece bugün yapılan keşif, depremde devletin sırtına binen mali yükü tamamıyla kaldırabilecek büyüklükte." dedi.

"REZERV BÜYÜKLÜĞÜ 1 MİLYAR VARİL"



Hemen çalışmalara başladıklarını belirten Bilgin, "Elimizde sahayla ilgili sismik bir veri yok ancak 2018 yılında havadan yaptığımız çalışmaya göre tahmini rezerv büyüklüğümüz 1 milyar varil. Elbette bu süreç içerisinde açtığımız kuyularla daha da geliştirilecektir. Saha geliştirmeye hemen başladık tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi tüm dünyanın gıbta ile izlediği aslında 8-10 yılda yapılacak olan işi 2-2,5 yılda yapabildiğimiz gibi burda da aslında sahayı hızlıca geliştirebilecek durumdayız. Hemen çalışmalarına başladık. Petrole ulaştığımız seviye 2600 metreler." ifadelerini kullandı.

"KARADA YAPILAN 10 KEŞİFTEN BİRİ"



Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok."

"ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI YOLUNDA YENİ BİR ADIM ATIYORUZ"



Aynı bölgeden yeni müjdeler de beklediklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Rabbim sevgili habibine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz günde 9 bin varil petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı astsubayımız şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimi ile ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor." açıklamasını yaptı.

"BİRİLERİNİN NİÇİN TERÖRÜN BİTMESİNİ İSTEMEDİĞİNİ ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUZ"



Tarihi başarıda imzası olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, Türkiye Petrollerini, mühendisleri ve işçileri tebrik eden Erdoğan, "Aslında bu keşiflerle bölücü terör örgütünün neden ülkemize musallat edildiğini çok daha iyi anlıyoruz. Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütü ile uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.